Andrea Iannone (Ducati) : "Il y aura des jours difficiles".

Andrea Iannone a d'abord été suspendu pour un an et demi pour avoir pris de la drostanolone, un stéroïde anabolisant, et sa peine a même été prolongée à quatre ans après un appel qui n'a pas abouti. Depuis le 16 décembre, l'Italien est à nouveau autorisé à participer à des courses. Avant cela, le 19 octobre, le pilote de 34 ans a signé pour le championnat du monde Superbike 2024 en tant que successeur de Philipp Öttl au sein du team Ducati Go Eleven.

En tant qu'ancien pilote de MotoGP, Iannone est sans aucun doute le nouveau venu le plus en vue cette année, notamment en raison de certaines escapades et de ses apparitions en tant que célébrité. Lors des essais hivernaux, le vainqueur de Spielberg en 2016 a prouvé qu'il n'était pas un vieux routier.

Pas mal de gens attendent du rookie qu'il se batte régulièrement dans le top 5 après quelques courses. "Les tests étaient un bon début. Nous ne savons pas ce qui nous attend. L'important, c'est de travailler consciencieusement", a déclaré Iannone avec retenue. "Personnellement, je n'ai pas de grandes attentes. Nous allons connaître des moments vraiment difficiles, mais aussi la possibilité d'avoir de très bons moments".

Iannone disposera de matériel actuel au sein de l'équipe Go Eleven, qui a remporté une victoire et trois podiums avec Michael Rinaldi en 2020. Öttl a obtenu régulièrement des résultats dans le top 10 au cours des deux dernières années et sa meilleure finition a été une cinquième place en Australie en 2023. "Je pense que l'objectif est élevé, car nous sommes ici pour obtenir de bons résultats", a également admis Iannone. "Mais nous n'en sommes qu'au début et nous avons besoin de temps pour arriver au sommet. En tout cas, nous avons commencé avec toutes nos forces".