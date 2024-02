Andrea Iannone (Ducati): "Ci saranno giorni difficili".

Andrea Iannone non avrebbe potuto desiderare opportunità migliori per il suo ritorno al campionato mondiale dopo quattro anni di assenza se non con il team Go Eleven Ducati Superbike. La valutazione dell'ex pilota della MotoGP.

Andrea Iannone era stato inizialmente bandito per un anno e mezzo per aver assunto drostanolone, uno steroide anabolizzante, ma dopo un appello infruttuoso la pena è stata estesa a quattro anni. Dal 16 dicembre l'italiano può tornare a partecipare alle gare. Prima ancora, il 19 ottobre, il 34enne ha firmato per il Campionato Mondiale Superbike 2024 come successore di Philipp Öttl al Ducati Team Go Eleven.

Come ex pilota della MotoGP, Iannone è senza dubbio il nuovo arrivato più importante di quest'anno, anche a causa di alcune sue scappatelle e apparizioni di celebrità. Durante i test invernali, il vincitore dello Spielberg 2016 ha dimostrato di non essere un veterano in termini di guida.

Molti si aspettano che dopo poche gare il debuttante possa entrare a far parte della top five. "I test sono stati un buon inizio. Non sappiamo cosa aspettarci. L'importante è lavorare con coscienza", ha detto Iannone con cautela. "Personalmente, non ho grandi aspettative. Vivremo momenti molto difficili, ma anche l'opportunità di avere momenti molto belli".

Iannone avrà a disposizione l'attrezzatura più recente del Team Go Eleven, che ha conquistato una vittoria e tre podi con Michael Rinaldi nel 2020. Öttl ha ottenuto regolarmente risultati nella top 10 negli ultimi due anni e il suo miglior piazzamento è stato il quinto posto in Australia nel 2023. "Penso che l'obiettivo sia ambizioso, perché siamo qui per ottenere buoni risultati", ha ammesso Iannone. "Ma siamo ancora all'inizio e abbiamo bisogno di tempo per arrivare al top. In ogni caso, abbiamo iniziato con tutte le nostre forze".