Andrea Iannone (Ducati): "Haverá dias difíceis"



por Kay Hettich - Automatic translation from German

Go Eleven

Andrea Iannone dificilmente poderia ter desejado melhores oportunidades para o seu regresso ao nível do campeonato do mundo após uma ausência de quatro anos do que com a equipa Go Eleven Ducati Superbike. A avaliação do antigo piloto de MotoGP.

SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.