Most : l'intelligence artificielle en tant que commissaire de piste

Ce fut une surprise lorsque Dorna, le promoteur du championnat du monde de Superbike, a inscrit le circuit de Most au calendrier et lui a attribué un contrat de cinq ans. Mais cela a permis aux Tchèques de planifier les investissements nécessaires. Depuis les débuts, de nombreuses améliorations ont été apportées : Le circuit a été recouvert d'un nouvel asphalte, les bordures ont été revues, les zones de chute ont été améliorées et le marquage des points de freinage a été placé derrière les glissières de sécurité et au-dessus de la piste.

L'immobilisation n'existe pas à Most. Un nouveau système de caméras doté d'une intelligence artificielle (IA) a été installé pour surveiller le circuit. Celle-ci doit aider la direction de la course dans la tour rénovée à réagir plus rapidement à des événements inhabituels tels que des accidents ou des incendies.

"D'autres modifications sont en cours au niveau de la tour de départ, qui tiennent compte de notre expérience des dernières années. Le changement le plus intéressant sera sans doute le test de l'intelligence artificielle dans le système de caméras, qui nous aidera à être plus efficaces en cas d'accident", a déclaré le directeur sportif Jindřich Hrneček. "Il y aura aussi une extension sur laquelle nous travaillerons avec une entreprise locale. Nous nous efforçons d'améliorer notre circuit chaque année en fonction des dernières règles et recommandations en matière de sécurité."

La sécurité de Most a fait l'objet de nombreuses critiques la première année, mais beaucoup d'améliorations ont effectivement été apportées depuis. "Le seul virage vraiment dangereux est le numéro 13, le reste n'est pas si mauvais", a déclaré Scott Redding, pilote d'usine BMW, à SPEEDWEEK.com.