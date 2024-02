La maggior parte: intelligenza artificiale come commissario di percorso

È stata una sorpresa quando Dorna, il promotore del Campionato Mondiale Superbike, ha aggiunto il circuito di Most al calendario e gli ha concesso un contratto di cinque anni. Tuttavia, questo ha dato ai cechi la sicurezza di pianificare gli investimenti necessari. Dal debutto sono stati apportati numerosi miglioramenti: La pista è stata dotata di un nuovo manto d'asfalto, i cordoli sono stati rivisti, le zone di camber sono state migliorate e la segnaletica dei punti di frenata è stata posizionata dietro le barriere di protezione e sopra la pista.

A Most non si sta fermi. È stato installato un nuovo sistema di telecamere dotato di intelligenza artificiale (AI) per monitorare la pista. Questo dovrebbe aiutare il controllo della gara nella torre ristrutturata a reagire più rapidamente a eventi insoliti come incidenti o incendi.

"Ora si stanno apportando ulteriori modifiche alla torre di partenza, incorporando la nostra esperienza degli ultimi anni. Probabilmente il cambiamento più interessante sarà la sperimentazione dell'intelligenza artificiale nel sistema di telecamere, che ci aiuterà a essere più efficaci in caso di incidenti", afferma il direttore sportivo Jindřich Hrneček. "Stiamo anche lavorando a un ampliamento con un'azienda locale. Ci sforziamo di migliorare il nostro circuito ogni anno secondo le più recenti regole e raccomandazioni di sicurezza".

Il primo anno sono state mosse molte critiche alla sicurezza di Most, ma da allora molto è stato migliorato. "L'unica curva veramente pericolosa è la numero 13, il resto non è così male", ha dichiarato a SPEEDWEEK.com il pilota BMW Scott Redding.