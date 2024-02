Mais: Inteligência artificial como marechal de pista

O Autodrom Most, na República Checa, faz parte do calendário do Campeonato do Mundo de Superbike desde 2021. Este ano, as corridas serão monitorizadas com recurso a inteligência artificial.

Foi uma surpresa quando a Dorna, a promotora do Campeonato do Mundo de Superbike, acrescentou o circuito de Most ao calendário e lhe deu um contrato de cinco anos. No entanto, isso deu aos checos segurança de planeamento para os investimentos necessários. Desde a sua estreia, foram efectuadas numerosas melhorias: A pista recebeu uma nova superfície de alcatrão, os lancis foram revistos, as zonas de cambagem foram melhoradas e as marcações dos pontos de travagem foram colocadas atrás das barreiras de proteção e acima da pista.

Não há paragens em Most. Foi instalado um novo sistema de câmaras equipado com inteligência artificial (IA) para monitorizar a pista de corrida. Isto deverá ajudar o controlo da corrida na torre renovada a reagir mais rapidamente a eventos invulgares, como acidentes ou incêndios.

"Estão a ser feitas outras alterações na torre de partida, incorporando a nossa experiência dos últimos anos. Provavelmente, a mudança mais interessante será o teste da inteligência artificial no sistema de câmaras, que nos ajudará a ser mais eficazes em caso de acidentes", diz o Diretor Desportivo Jindřich Hrneček. "Estamos também a trabalhar numa extensão com uma empresa local. Esforçamo-nos por melhorar o nosso circuito todos os anos, de acordo com as mais recentes regras e recomendações de segurança."

Houve muitas críticas à segurança de Most no primeiro ano, mas muito foi melhorado desde então. "A única curva realmente perigosa é a número 13, o resto não é assim tão mau", disse o piloto da BMW Scott Redding ao SPEEDWEEK.com.