Loris Baz (31) vuelve con Ducati en MotoAmerica

Loris Baz se quedó en el camino para el Campeonato del Mundo de Superbikes 2024, ya que el francés era el peón a favor de BMW tras el fichaje de Toprak Razgatlioglu y ningún otro equipo mostró interés por el piloto de 31 años. Aunque Baz está considerado un piloto rápido, también tendrá varias caídas caras en 2023, lo que supondrá una verdadera carga para el presupuesto.

Por ello, en busca de trabajo para este año, el bicampeón de Superbike miró a su alrededor en las series nacionales y en el Campeonato del Mundo de Resistencia. Baz encontró lo que buscaba en MotoAmerica y firmó con el equipo Ducati Warhorse HSBK Racing.

Como recordatorio: ¡Baz ya corrió para este equipo en 2021 y terminó cuarto en la general! Su sucesor fue Danilo Petrucci, que también se pasó al Campeonato del Mundo de Superbike tras solo una temporada.

"El año pasado fue bastante duro con la mala lesión", admitió Baz. "Quería volver a EE.UU. con el mismo equipo para el que corrí antes. Siempre he destacado que la escuadra Warhorse HSBK Racing Ducati era la familia más entregada que he conocido en las carreras. Durante mis dos años en el Campeonato del Mundo de Superbike, mantuvimos el contacto y esperaba que nos volviéramos a encontrar en el futuro. Me hace feliz que esto vaya a suceder ahora".

La temporada 2023 de Baz estuvo marcada por un grave accidente en Indonesia, cuando fue embestido por Alex Lowes (Kawasaki) y sufrió una compleja lesión en la pierna derecha. El francés tardó meses en recuperarse. "Vuelvo a entrenar al 100%, sin dolor en el tobillo", dijo Baz con alivio. "Ahora tengo muchas ganas de volver a ver a los aficionados estadounidenses. Va a ser una gran temporada".

MotoAmerica 2024 comienza con la Daytona 200 del 7 al 9 de marzo.