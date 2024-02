Loris Baz (31 ans) de retour chez Ducati en MotoAmerica

Pour le championnat du monde de Superbike 2024, Loris Baz est passé à travers les mailles du filet, car chez BMW, le Français était le pion après l'engagement de Toprak Razgatlioglu et aucune autre équipe ne s'est intéressée au pilote de 31 ans. Certes, Baz est considéré comme un pilote rapide, mais en 2023, il a aussi fabriqué plusieurs chutes coûteuses qui ont grevé le budget.

A la recherche d'un emploi pour cette année, le double vainqueur en Superbike s'est donc tourné vers les séries nationales et le championnat du monde d'endurance. Baz a trouvé son bonheur en MotoAmerica et a signé avec le team Ducati Warhorse HSBK Racing.

Pour rappel, Baz avait déjà couru pour cette équipe en 2021 et avait terminé quatrième au classement général ! Son successeur était Danilo Petrucci, qui a lui aussi rejoint le championnat du monde Superbike après une seule saison.

"L'année dernière a été assez dure avec cette terrible blessure", a admis Baz. "Aux États-Unis, je voulais revenir avec la même équipe que celle pour laquelle j'avais déjà couru. J'ai toujours dit que l'équipe de Warhorse HSBK Racing Ducati était la famille la plus soudée que j'ai jamais rencontrée en course. Pendant mes deux années en Superbike, nous sommes restés en contact et j'espérais que nous nous reverrions à l'avenir. Le fait que cela se produise maintenant me rend heureux".

La saison 2023 de Baz a été marquée par le grave accident survenu en Indonésie, où il a été percuté par Alex Lowes (Kawasaki) et a subi une blessure complexe à la jambe droite. Le Français a eu besoin de plusieurs mois pour s'en remettre. "Je m'entraîne à nouveau à 100 %, sans douleur à la cheville", a déclaré Baz, soulagé. "Maintenant, j'ai vraiment hâte de retrouver les fans américains. Cela va être une grande saison !"

MotoAmerica 2024 débutera avec le Daytona 200 du 7 au 9 mars.