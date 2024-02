Loris Baz (31) torna con la Ducati in MotoAmerica

Dopo un solo anno in MotoAmerica nel 2021, Loris Baz è passato al Campionato Mondiale Superbike per tornare dopo due anni di magra. Il francese è uno dei contendenti al titolo nel team Ducati Warhorse HSBK Racing.

Loris Baz è stato escluso dal campionato mondiale Superbike 2024, in quanto il francese era la pedina in favore di BMW dopo l'ingaggio di Toprak Razgatlioglu e nessun'altra squadra ha mostrato interesse per il 31enne. Sebbene Baz sia considerato un pilota veloce, nel 2023 avrà anche diverse cadute costose, che metteranno a dura prova il budget.

Alla ricerca di un lavoro per quest'anno, il due volte vincitore della Superbike si è quindi guardato intorno nelle serie nazionali e nel Campionato del Mondo Endurance. Baz ha trovato quello che cercava in MotoAmerica e ha firmato con il team Ducati Warhorse HSBK Racing.

Come promemoria: Baz ha già corso per questo team nel 2021 e si è classificato quarto in classifica generale! Il suo successore è stato Danilo Petrucci, anche lui passato al Campionato Mondiale Superbike dopo una sola stagione.

"L'anno scorso è stato piuttosto difficile a causa del brutto infortunio", ha ammesso Baz. "Volevo tornare negli Stati Uniti con la stessa squadra per cui ho corso in precedenza. Ho sempre sottolineato che la squadra Warhorse HSBK Racing Ducati era la famiglia più impegnata che abbia mai incontrato nelle corse. Durante i miei due anni nel Campionato Mondiale Superbike, ci siamo tenuti in contatto e speravo che ci saremmo incontrati di nuovo in futuro. Sono felice che questo accada".

La stagione 2023 di Baz è stata segnata da un grave incidente in Indonesia, quando è stato colpito da Alex Lowes (Kawasaki) e ha riportato una complessa lesione alla gamba destra. Il francese ha impiegato mesi per recuperare. "Mi sto allenando di nuovo al 100%, senza alcun dolore alla caviglia", ha dichiarato Baz con sollievo. "Ora non vedo l'ora di rivedere i tifosi americani. Sarà una grande stagione!".

Il MotoAmerica 2024 inizierà con la Daytona 200 dal 7 al 9 marzo.