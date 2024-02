Loris Baz (31) de volta à Ducati no MotoAmerica

Loris Baz caiu nas malhas do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, uma vez que o francês era o peão a favor da BMW após a contratação de Toprak Razgatlioglu e nenhuma outra equipa mostrou qualquer interesse no piloto de 31 anos. Embora Baz seja considerado um piloto rápido, também terá vários acidentes dispendiosos em 2023, o que colocará uma verdadeira pressão no orçamento.

Em busca de um emprego para este ano, o bicampeão de Superbike procurou nas séries nacionais e no Campeonato do Mundo de Endurance. Baz encontrou o que procurava no MotoAmerica e assinou com a equipa Ducati Warhorse HSBK Racing.

Para relembrar: Baz já correu para esta equipa em 2021 e terminou em quarto lugar na geral! Seu sucessor foi Danilo Petrucci, que também mudou para o Campeonato Mundial de Superbike após apenas uma temporada.

"O ano passado foi muito difícil com a lesão grave", admitiu Baz. "Queria regressar aos EUA com a mesma equipa com que tinha corrido antes. Sempre salientei que a equipa Warhorse HSBK Racing Ducati era a família mais dedicada que alguma vez conheci nas corridas. Durante os meus dois anos no Campeonato do Mundo de Superbike, mantivemos o contacto e eu esperava que nos encontrássemos novamente no futuro. Fico feliz por isso acontecer agora".

A época de 2023 de Baz foi marcada por um grave acidente na Indonésia, quando foi atingido por Alex Lowes (Kawasaki) e sofreu uma lesão complexa na perna direita. O francês demorou meses a recuperar. "Estou a treinar a 100% novamente, sem qualquer dor no tornozelo", disse Baz com alívio. "Agora estou realmente ansioso para ver os fãs americanos novamente. Vai ser uma grande época!"

O MotoAmerica 2024 começa com o Daytona 200, de 7 a 9 de março.