Championnat du monde SBK 2024 à Assen et Most : les billets sont en vente

Pour les fans allemands du championnat du monde de Superbike, les meetings d'Assen et de Most sont une bonne alternative à la course à domicile de Philipp Öttl et Marcel Schrötter qui fait toujours défaut. Les dates sont fixées, les billets sont disponibles.

Le championnat du monde de Superbike n'a plus été accueilli en Allemagne depuis 2017 au Lausitzring, mais le retour d'Oschersleben a échoué en raison des restrictions imposées par les autorités suite à la pandémie de coronavirus. La tentative de faire revenir le Hockenheimring au calendrier pour 2024 a également échoué.

Avec Assen et Most, deux meetings attrayants se tiennent toutefois juste derrière la frontière allemande. Aux Pays-Bas, du 19 au 21 avril, et trois mois plus tard, du 19 au 21 juillet, en République tchèque. Les billets sont déjà en vente pour les deux événements.

À Assen, le billet pour le week-end est proposé à 75 euros et comprend l'accès gratuit au paddock et le parking gratuit. En comparaison, le ticket à Most est plus cher. Sans accès au paddock, il ne coûte que 68 euros pour trois jours, mais avec 120 euros.

La liste complète des prix et d'autres informations peuvent être consultées sur le site web des circuits.