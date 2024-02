Campionato del mondo SBK 2024 ad Assen e a Most: al via la vendita dei biglietti

Per gli appassionati del Campionato Mondiale Superbike dalla Germania, gli incontri di Assen e Most sono una buona alternativa alla gara di casa di Philipp Öttl e Marcel Schrötter, ancora mancante. Le date sono state definite e i biglietti sono disponibili.

Il campionato mondiale Superbike non si svolge in Germania dal 2017 al Lausitzring, ma il ritorno di Oschersleben è fallito a causa delle restrizioni imposte dalle autorità in seguito alla pandemia di coronavirus. Anche il tentativo di riportare in calendario l'Hockenheimring per il 2024 è fallito.

Tuttavia, Assen e Most sono due appuntamenti interessanti appena oltre il confine tedesco. Nei Paesi Bassi dal 19 al 21 aprile e tre mesi dopo dal 19 al 21 luglio nella Repubblica Ceca. I biglietti sono già in vendita per entrambi gli eventi.

Ad Assen, il biglietto per il weekend è disponibile a 75 euro e comprende l'accesso gratuito al paddock e il parcheggio gratuito. In confronto, il biglietto per Most è più costoso. Senza accesso al paddock, il prezzo per tre giorni è di soli 68 euro, mentre con l'accesso al paddock è di 120 euro.

Il listino prezzi completo e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del circuito.