Campeonato do Mundo de SBK 2024 em Assen e Most: venda de bilhetes em curso



por Kay Hettich - Automatic translation from German

Gold & Goose

Para os adeptos do Campeonato do Mundo de Superbike da Alemanha, os encontros em Assen e Most são uma boa alternativa à corrida em casa de Philipp Öttl e Marcel Schrötter, que ainda não foi disputada. As datas já foram definidas e os bilhetes estão disponíveis.

