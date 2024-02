Domi Aegerter et Gardner : leur design Yamaha pour 2024

Domi Aegerter a dû renoncer aux tests de Jerez et de Portimao en raison d'une maladie virale, mais il s'est entre-temps suffisamment rétabli pour participer à la présentation à Misano. Le Suisse, qui a terminé la saison 2023 avec deux podiums à Jerez et une huitième place au championnat du monde, n'a plus que les deux jours de test du lundi et du mardi précédents à Phillip Island pour préparer la saison sur la moto de course avant le début de la saison le dernier week-end de février en Australie.

Gardner a terminé sa première saison en Championnat du monde Superbike une place seulement derrière Aegerter et a tout de même réussi à se hisser sept fois dans le top 6.



Sur les Yamaha R1, on peut voir quelques nouveaux sponsors. Le nom énigmatique de l'équipe, GYTR GRT Yamaha, qui signifie de manière peu élégante "Genuine Yamaha Technology Racing Giansanti Racing Team Yamaha", n'a pas changé.



"Je suis impatient de commencer la saison 2024", a déclaré Aegerter lundi après-midi. "L'année dernière, nous avons terminé le championnat avec un bon résultat. Notre objectif est de continuer à nous améliorer et de nous battre continuellement pour les premières places. J'aimerais monter sur le podium une fois de plus au cours de la saison et essayer de remporter ma première course en Superbike".



"Nous avons eu une première saison positive, nous avons progressé à chaque tour et nous nous sommes compris", a ajouté Gardner. "Je suis confiant dans le fait que nous aurons ensemble une année forte en 2024 - nous avons eu des tests productifs tout au long de l'hiver. L'objectif est de me placer régulièrement aux avant-postes et de décrocher mon premier podium en Superbike".