Domi Aegerter e Gardner: il loro progetto Yamaha per il 2024

Domi Aegerter ha dovuto saltare i test di Jerez e Portimao a causa di una malattia virale, ma nel frattempo si è ripreso a sufficienza per partecipare alla presentazione di Misano. Il pilota svizzero, che ha concluso la stagione 2023 con due podi a Jerez e si è piazzato ottavo nel Campionato del Mondo, ha a disposizione solo i due giorni di test a Phillip Island il lunedì e il martedì prima dell'inizio della stagione, l'ultimo fine settimana di febbraio in Australia, per prepararsi alla stagione in sella alla moto da corsa.

Gardner ha concluso la sua prima stagione nel campionato mondiale Superbike a un solo posto di distanza da Aegerter, riuscendo comunque a piazzarsi sette volte tra i primi sei.



Sulle Yamaha R1 si possono notare alcuni nuovi sponsor. Il criptico nome della squadra GYTR GRT Yamaha, che significa "Genuine Yamaha Technology Racing Giansanti Racing Team Yamaha", è rimasto invariato.



"Non vedo l'ora di iniziare la stagione 2024", ha dichiarato Aegerter lunedì pomeriggio. "L'anno scorso abbiamo concluso il campionato con un buon risultato. Il nostro obiettivo è continuare a migliorare e a lottare per le prime posizioni. Voglio salire nuovamente sul podio durante la stagione e cercare di vincere la mia prima gara in Superbike".



"Abbiamo avuto un debutto stagionale positivo, abbiamo fatto progressi ad ogni giro e ci siamo trovati bene", ha aggiunto Gardner. "Sono fiducioso che nel 2024 avremo un anno forte insieme, abbiamo fatto dei test produttivi durante l'inverno. L'obiettivo è quello di correre regolarmente nelle prime posizioni e di conquistare il mio primo podio in Superbike".