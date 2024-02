Domi Aegerter e Gardner: o seu projeto Yamaha para 2024

A equipa GYTR GRT Yamaha apresentou o design dos seus pilotos do Campeonato do Mundo de Superbike, Dominique Aegerter e Remy Gardner, pela primeira vez na pista de Misano, na segunda-feira.

Domi Aegerter teve de faltar aos testes em Jerez e Portimão devido a uma doença viral, mas já recuperou o suficiente para participar na apresentação em Misano. O piloto suíço, que terminou a temporada de 2023 com dois pódios em Jerez e terminou em oitavo no Campeonato do Mundo, só tem os dois dias de testes em Phillip Island na segunda e terça-feira antes do início da temporada no último fim de semana de fevereiro na Austrália para se preparar para a temporada na moto de corrida.

Gardner terminou a sua primeira época no Campeonato do Mundo de Superbike apenas um lugar atrás de Aegerter e ainda assim conseguiu terminar entre os seis primeiros sete vezes.



Alguns novos patrocinadores podem ser vistos nas Yamaha R1s. O nome enigmático da equipa, GYTR GRT Yamaha, que significa "Genuine Yamaha Technology Racing Giansanti Racing Team Yamaha", manteve-se o mesmo.



"Mal posso esperar para começar a temporada de 2024", disse Aegerter na tarde de segunda-feira. "No ano passado, terminámos o campeonato com um bom resultado. O nosso objetivo é continuar a melhorar e a lutar pelas primeiras posições. Quero voltar a estar no pódio durante a época e tentar ganhar a minha primeira corrida de Superbike."



"Tivemos uma época de estreia positiva, fizemos progressos em cada volta e demo-nos bem," acrescentou Gardner. "Estou confiante de que teremos um ano forte juntos em 2024 - tivemos alguns testes produtivos durante o inverno. O objetivo é rodar regularmente nas posições da frente e alcançar o meu primeiro pódio de Superbike."