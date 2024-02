ServusTV On : toutes les courses SBK en direct, gratuitement et en HD

Pendant des années, les fans de sport automobile en Allemagne et en Autriche ont pu suivre le championnat du monde de Superbike sur la chaîne privée ServusTV, mais à la fin de l'année 2023, la chaîne s'est retirée d'Allemagne et n'est plus visible que dans la République alpine.

Le championnat du monde de Superbike n'est certes plus disponible sur ServusTV en Allemagne dans le cadre de la télévision linéaire, c'est ainsi que l'on appelle le mode de consommation traditionnel de la télévision, qui consiste à regarder un programme au moment de sa diffusion, mais il est en revanche disponible via le service de streaming ServusTV On.

Cette application s'installe facilement sur tous les téléviseurs modernes, elle peut également être regardée via le navigateur sur les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones.

ServusTV On retransmettra en direct, gratuitement et en HD toutes les courses et les qualifications du championnat du monde de Superbike et de ses catégories cadres Supersport et Supersport 300. La majeure partie sera commentée par Philipp Krummholz, qui aura à ses côtés Stefan Nebel en tant qu'expert.

La chaîne sportive Eurosport, qui appartient à Discovery, a signé un contrat avec le promoteur Dorna jusqu'à fin 2025. Eurosport retransmet le SBK dans 32 pays, en Allemagne, en Autriche et en Suisse sur une base non exclusive. Les courses seront commentées par le duo de longue date Lenz Leberkern et Dirk Raudies. Alors qu'Eurosport 1 peut être capté gratuitement par câble, satellite et streaming, Eurosport 2 n'est disponible que sur la télévision payante et est inclus dans les packages de Discovery+, DAZN, Sky ou Joyn. La réception via IPTV est également possible.

C'est la Dorna elle-même qui fournit la couverture la plus complète via son propre site web worldsbk.com avec le flux Videopass et les commentaires en anglais. Pour l'ensemble de la saison 2024, il faudra débourser 69,90 euros. Cet abonnement donne accès à tous les contenus en 2024 ainsi que jusqu'à la première course de l'année 2025. Le Video-Pass permet non seulement d'accéder sans publicité à toutes les sessions de toutes les catégories lors des week-ends de course, mais il comprend également le hors-saison, les interviews et les archives vidéo de l'intégralité des courses SBK depuis 2006.

Le championnat du monde 2024 débutera pour les catégories Superbike et Supersport le dernier week-end de février en Australie. Dès le coup d'envoi européen à Barcelone fin mars, les jeunes du championnat du monde Supersport 300 seront également de la partie.