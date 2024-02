ServusTV On: tutte le gare SBK in diretta, gratis e in HD

Il Campionato Mondiale Superbike 2024 prenderà il via a Phillip Island, nell'Australia meridionale, alla fine di febbraio. SPEEDWEEK.com spiega come gli appassionati di Germania e Austria potranno seguire le gare.

Per anni, gli appassionati di motorsport in Germania e Austria hanno potuto seguire il campionato mondiale Superbike sull'emittente privata ServusTV, che però si è ritirata dalla Germania alla fine del 2023 e ora è visibile solo nella repubblica alpina.

Sebbene in Germania il Campionato mondiale Superbike non sia più disponibile su ServusTV attraverso la televisione lineare, il modo tradizionale di guardare un programma nel momento in cui viene trasmesso, è disponibile attraverso il servizio di streaming ServusTV On.

Questa applicazione può essere facilmente installata su qualsiasi televisore moderno e può essere visualizzata anche tramite browser su computer desktop, notebook, tablet e smartphone.

ServusTV On trasmetterà tutte le gare e le sessioni di qualificazione del Campionato Mondiale Superbike e delle classi di supporto Supersport e Supersport 300 in diretta, gratuitamente e in HD. Philipp Krummholz commenterà la maggior parte delle azioni, con Stefan Nebel al suo fianco come esperto.

Il canale sportivo Eurosport, di proprietà di Discovery, ha un contratto con il promotore Dorna fino alla fine del 2025. Eurosport trasmette la SBK in 32 Paesi, in Germania, Austria e Svizzera su base non esclusiva. Le gare saranno commentate dalla storica coppia Lenz Leberkern e Dirk Raudies. Mentre Eurosport 1 può essere ricevuto gratuitamente via cavo, satellite e streaming, Eurosport 2 è disponibile solo sulla pay TV ed è incluso nei pacchetti di Discovery+, DAZN, Sky o Joyn. È possibile anche la ricezione tramite IPTV.

La stessa Dorna fornisce la copertura più completa attraverso il proprio sito web worldsbk.com con il flusso Videopass e il commento in inglese. Per l'intera stagione 2024 è previsto un abbonamento di 69,90 euro. L'abbonamento dà accesso a tutti i contenuti per il 2024 e fino alla prima gara del 2025. Il Video Pass non solo fornisce un accesso senza pubblicità a tutte le sessioni di tutte le classi nei fine settimana di gara, ma include anche l'off-season, le interviste e l'archivio video delle gare SBK complete dal 2006 in poi.

Il Campionato del Mondo 2024 inizia per le classi Superbike e Supersport l'ultimo fine settimana di febbraio in Australia. A partire dal calcio d'inizio europeo a Barcellona, a fine marzo, saranno coinvolti anche i giovani del Campionato mondiale Supersport 300.