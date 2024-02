ServusTV On: Todas as corridas SBK em direto, grátis e em HD

O Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 arranca em Phillip Island, no Sul da Austrália, no final de fevereiro. O SPEEDWEEK.com explica como os fãs na Alemanha e na Áustria podem assistir às corridas.

Durante anos, os fãs do desporto automóvel na Alemanha e na Áustria puderam assistir ao Campeonato do Mundo de Superbike na emissora privada ServusTV, mas a emissora retirou-se da Alemanha no final de 2023 e agora só pode ser vista na república alpina.

Embora o Campeonato do Mundo de Superbike já não esteja disponível na ServusTV na Alemanha em televisão linear, a forma tradicional de ver um programa no momento em que é transmitido, está disponível através do serviço de streaming ServusTV On.

Esta aplicação pode ser facilmente instalada em qualquer televisão moderna e também pode ser vista através do browser em computadores de secretária, computadores portáteis, tablets e smartphones.

A ServusTV On irá transmitir todas as corridas e sessões de qualificação do Campeonato do Mundo de Superbike e das suas classes de apoio Supersport e Supersport 300 em direto, gratuitamente e em HD. Philipp Krummholz irá comentar a maior parte da ação, com Stefan Nebel ao seu lado como especialista.

O canal desportivo Eurosport, propriedade da Discovery, tem um contrato com o promotor Dorna até ao final de 2025. O Eurosport transmite a SBK em 32 países, na Alemanha, Áustria e Suíça numa base não exclusiva. As corridas serão comentadas pela dupla de longa data Lenz Leberkern e Dirk Raudies. Enquanto o Eurosport 1 pode ser recebido gratuitamente por cabo, satélite e streaming, o Eurosport 2 só está disponível na televisão paga e está incluído nos pacotes da Discovery+, DAZN, Sky ou Joyn. Também é possível a receção através de IPTV.

A própria Dorna oferece a cobertura mais completa através do seu próprio sítio Web worldsbk.com com o streaming Videopass e comentários em inglês. É cobrada uma taxa de 69,90 euros para toda a época de 2024. Esta subscrição dá acesso a todo o conteúdo para 2024 e até à primeira corrida de 2025. O Video Pass não só dá acesso sem anúncios a todas as sessões de todas as classes nos fins-de-semana de corrida, como também inclui a época baixa, entrevistas e o arquivo de vídeo das corridas completas da SBK a partir de 2006.

O Campeonato do Mundo de 2024 começa para as classes Superbike e Supersport no último fim de semana de fevereiro na Austrália. A partir do arranque europeu em Barcelona, no final de março, os jovens do Campeonato do Mundo de Supersport 300 também vão participar.