Ce qui est nouveau et ce qui change pour le championnat du monde SBK 2024

La commission Superbike, composée de représentants de la Dorna, de la FIM et des constructeurs, a convenu lors de plusieurs réunions de modifications pour le championnat du monde Superbike 2024, qui ont été approuvées par le Bureau Permanent, composé du directeur général de la Dorna, Carmelo Ezpeleta, et du président de la FIM, Jorge Viegas. Les modifications du règlement sont nombreuses.

Pour la première fois, le poids du pilote est pris en compte dans la catégorie Superbike. Le poids de référence a été fixé à 80 kg tout habillé. Si un pilote pèse moins, 50 pour cent de la différence doit être montée sur la moto comme lest. Cela aura pour conséquence qu'un pilote léger devra charger de l'ordre de 6 kg, avec un maximum de 10 kg. Le poids minimum de la moto est à nouveau de 168 kg.

Autre nouveauté pour 2024 : la limite de vitesse fixée en début de saison ne sera plus adaptée en cours d'année. Ducati et Kawasaki se sont vu attribuer 500 tr/min de plus, la nouvelle Honda a été classée comme le modèle précédent. Concrètement : BMW (15.500), Ducati (16.100), Honda (15.600), Kawasaki (15.100) et Yamaha (15.200).

À partir de la saison prochaine, la capacité du réservoir sera réduite de 24 à 21 litres et l'on roulera avec de l'essence E40. Cela entraîne inévitablement une réduction de la puissance, ce qui doit également servir la sécurité. En effet, les zones de chute des circuits sont de plus en plus petites pour les motos de plus en plus rapides. Pour 2025, il est prévu d'établir un système d'équilibrage par le biais du débit d'essence. Des tests des systèmes nécessaires à cet effet seront effectués cette année sur des motos sélectionnées.

Mais ce n'est pas tout : les vilebrequins et les arbres d'équilibrage, qui devaient jusqu'à présent correspondre à la pièce de série, pourront être allégés ou alourdis jusqu'à 20 pour cent à partir de 2024. La pièce modifiée devra être approuvée par la FIM. Le système d'équilibrage ne sera plus contrôlé toutes les trois manifestations, mais toutes les deux. L'approbation des pièces de concession et de super-ccession se fera un mois avant la première utilisation et deux semaines avant le contrôle technique détaillé.

La procédure est nouvellement réglementée lorsqu'un pilote dépasse le quota de moteurs autorisé. Lors des deux courses suivantes, ce concurrent devra partir de la fin de la grille de départ et effectuer un long lap. Dans la catégorie Superbike, cela concerne les deux prochaines courses principales. Jusqu'à présent, le pilote pénalisé devait prendre le départ depuis la voie des stands et ne pouvait s'élancer que lorsque le feu de la sortie passait au vert.

Une nouveauté : en 2024, nous verrons pour la première fois un championnat du monde de moto réservé aux femmes lors de certains événements. Le nom officiel est WorldWCR et la Yamaha R7 sera utilisée comme moto unique. Une séance d'essais libres, une superpole, deux warm-up et deux courses seront organisés.

Pour toutes les séries, le nombre maximum de participants est de 32, plus deux wildcards, soit 34.

Pour les trois premiers du Championnat du monde Supersport 300, du Championnat d'Europe Moto2 et du Championnat d'Europe Stock, la limite d'âge (18 ans) ne s'applique pas s'ils souhaitent par la suite participer au Championnat du monde Supersport, car ils ont suffisamment prouvé leurs capacités de pilotage, quel que soit leur âge. Pour eux, l'âge minimum est fixé à 17 ans.

De manière analogue à la grille de départ pour la deuxième course du championnat du monde Superbike, celle des séries Supersport et du championnat du monde féminin sera également réglée à partir de 2024. Comme il n'y a pas de course de superpole, la grille de départ de la deuxième course sera établie sur la base des meilleurs tours de la course 1, mais uniquement pour les trois premières lignes. Derrière ces neuf premiers, le reste se place en fonction du résultat de la superpole.

Le nouveau championnat du monde par équipes ne s'applique qu'aux équipes qui obtiennent une licence correspondante auprès de la FIM. Avec un prix de 288 euros, on peut s'attendre à ce que toutes les équipes participent. L'attribution des points correspond au championnat du monde des pilotes.