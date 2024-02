Cosa c'è di nuovo nel Campionato del Mondo SBK 2024 e cosa sta cambiando

Il Campionato mondiale Superbike 2024 prenderà il via in Australia tra sole due settimane, con numerose modifiche al regolamento che verranno applicate per la prima volta a Phillip Island. Cosa c'è da sapere per la nuova stagione.

La Commissione Superbike, composta da rappresentanti di Dorna, FIM e costruttori, ha concordato in diverse riunioni le modifiche per il Campionato Mondiale Superbike 2024, che sono state approvate dal Bureau Permanente, composto dall'Amministratore Delegato di Dorna Carmelo Ezpeleta e dal Presidente della FIM Jorge Viegas. Le modifiche al regolamento sono molteplici.

Per la prima volta, nella categoria Superbike si terrà conto del peso del pilota. Il peso di riferimento è stato fissato a 80 kg in assetto completo. Se un pilota pesa meno, il 50% della differenza deve essere montato sulla moto come zavorra. In questo modo, un pilota leggero dovrà aggiungere circa 6 kg, con un massimo di 10 kg. Il peso minimo della moto è di nuovo di 168 kg.

Un'altra novità per il 2024 è che il limite di giri fissato all'inizio della stagione non sarà più modificato nel corso dell'anno. A Ducati e Kawasaki sono stati assegnati 500 giri/minuto in più, mentre la nuova Honda è stata classificata allo stesso modo del suo predecessore. Nello specifico: BMW (15.500), Ducati (16.100), Honda (15.600), Kawasaki (15.100) e Yamaha (15.200).

Dalla prossima stagione, la capacità del serbatoio sarà ridotta da 24 a 21 litri e le moto funzioneranno con benzina E40. Questo comporterà inevitabilmente una riduzione delle prestazioni, che ha anche lo scopo di migliorare la sicurezza. Infatti, gli spazi di campanatura delle piste sono sempre più ridotti per le moto sempre più veloci. Il piano per il 2025 prevede di stabilire un sistema di bilanciamento attraverso la portata di benzina. I test dei sistemi necessari a questo scopo saranno effettuati quest'anno su moto selezionate.

Ma non è tutto: gli alberi motore e gli alberi di bilanciamento, che in precedenza dovevano corrispondere alla parte di serie, dal 2024 potranno essere resi fino al 20% più leggeri o più pesanti. Il componente modificato deve essere approvato dalla FIM. Il sistema di bilanciamento non sarà più controllato ogni tre eventi, ma ogni due. L'approvazione dei componenti in concessione e superconcessione avverrà un mese prima del primo utilizzo e due settimane prima delle verifiche tecniche.

Ci sono nuove regole per la procedura da seguire nel caso in cui un pilota superi la quota di motori consentita. Nelle due gare successive, questo partecipante dovrà partire dal fondo della griglia e completare un giro lungo ciascuno. Nella classe Superbike, questo vale per le due gare principali successive. In precedenza, il pilota penalizzato doveva partire dalla corsia dei box e poteva partire solo quando le luci all'uscita diventavano verdi.

Una novità è rappresentata dal fatto che nel 2024, in occasione di alcuni eventi selezionati, verrà istituito per la prima volta un campionato mondiale di motociclismo riservato alle donne. Il nome ufficiale è WorldWCR e la Yamaha R7 sarà utilizzata come moto standard. Saranno organizzate una sessione di prove libere, una superpole, due warm-up e due gare.

Il numero massimo di partecipanti per tutte le serie è di 32, più due wildcard, ovvero 34.

Per i primi tre classificati del Campionato mondiale Supersport 300, del Campionato europeo Moto2 e del Campionato europeo Stock, il limite di età (18 anni) non si applica se vogliono gareggiare nel Campionato mondiale Supersport, in quanto hanno dimostrato sufficientemente le loro capacità di guida indipendentemente dall'età. Per loro vale l'età minima di 17 anni.

La griglia di partenza per il secondo round del Campionato mondiale Superbike sarà organizzata allo stesso modo della serie Supersport e del Campionato mondiale femminile a partire dal 2024. Tuttavia, poiché non è prevista la Superpole, i giri più veloci di Gara 1 saranno utilizzati per la griglia di partenza della seconda gara, ma solo per le prime tre file. Dietro ai primi nove classificati, gli altri si schiereranno in base al risultato della Superpole.

Il nuovo Campionato del Mondo a squadre si applica solo alle squadre che ottengono una licenza corrispondente dalla FIM. Al prezzo di 288 euro, si può presumere che tutte le squadre parteciperanno. L'assegnazione dei punti corrisponde al Campionato del Mondo Piloti.