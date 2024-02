O que há de novo no Campeonato do Mundo de SBK de 2024 e o que vai mudar

O Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 arranca na Austrália dentro de apenas duas semanas, com várias alterações aos regulamentos a serem aplicadas pela primeira vez em Phillip Island. O que precisa de saber para a nova época.

A Comissão de Superbike, composta por representantes da Dorna, FIM e fabricantes, acordou alterações para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 em várias reuniões, que foram aprovadas pela Mesa Permanente, composta pelo Diretor Geral da Dorna, Carmelo Ezpeleta, e pelo Presidente da FIM, Jorge Viegas. As alterações aos regulamentos são múltiplas.

Pela primeira vez, o peso do piloto será tido em conta na categoria Superbike. O peso de referência foi fixado em 80 kg com o equipamento completo. Se um piloto pesar menos, 50 por cento da diferença deve ser montada na mota como lastro. Isto significa que um piloto leve terá de adicionar cerca de 6 kg, com um máximo de 10 kg. O peso mínimo da mota volta a ser de 168 kg.

Outra novidade para 2024 é que o limite de rotações definido no início da época deixará de ser ajustado durante o ano. A Ducati e a Kawasaki receberam mais 500 rpm, enquanto a nova Honda foi categorizada da mesma forma que a sua antecessora. Especificamente: BMW (15.500), Ducati (16.100), Honda (15.600), Kawasaki (15.100) e Yamaha (15.200).

A partir da próxima época, a capacidade do depósito será reduzida de 24 para 21 litros e as motos passarão a funcionar com gasolina E40. Esta medida traduzir-se-á inevitavelmente por uma redução das performances, que visa também melhorar a segurança. Com efeito, os espaços de curvatura das pistas são cada vez mais reduzidos para as motos cada vez mais rápidas. O plano para 2025 consiste em estabelecer um sistema de equilíbrio através do caudal de gasolina. Os testes dos sistemas necessários para tal serão efectuados este ano em motos seleccionadas.

Mas não é tudo: as cambotas e os veios de compensação, que anteriormente tinham de corresponder à peça de série, podem ser fabricados até 20% mais leves ou mais pesados a partir de 2024. O componente modificado deve ser aprovado pela FIM. O sistema de equilíbrio deixará de ser verificado a cada três eventos, mas a cada dois. A aprovação das peças de concessão e superconcessão terá lugar um mês antes da primeira utilização e duas semanas antes das verificações técnicas.

Há novas regras para o procedimento no caso de um piloto exceder a quota de motor permitida. Nas duas corridas seguintes, este participante deve partir da parte de trás da grelha e completar uma volta longa em cada uma delas. Na classe Superbike, isto aplica-se às duas corridas principais seguintes. Anteriormente, o piloto penalizado tinha de partir da via das boxes e só podia arrancar quando as luzes da saída ficassem verdes.

Uma novidade é que, em 2024, veremos pela primeira vez um campeonato do mundo de motociclismo reservado às mulheres em eventos seleccionados. O nome oficial é WorldWCR e a Yamaha R7 será utilizada como mota de série. Serão organizadas uma sessão de treinos livres, uma superpole, dois warm-ups e duas corridas.

O número máximo de participantes para todas as séries é de 32, mais dois wildcards, ou seja, 34.

Para os três primeiros classificados do Campeonato do Mundo de Supersport 300, do Campeonato da Europa de Moto2 e do Campeonato da Europa de Stock, o limite de idade (18 anos) não se aplica se quiserem competir no Campeonato do Mundo de Supersport, uma vez que provaram suficientemente as suas capacidades de pilotagem independentemente da idade. A idade mínima é de 17 anos.

A grelha de partida para a segunda ronda do Campeonato do Mundo de Superbike será organizada da mesma forma que a série Supersport e o Campeonato do Mundo Feminino a partir de 2024. No entanto, como não há corrida de Superpole, as voltas mais rápidas da Corrida 1 serão utilizadas para a grelha de partida da segunda corrida, mas apenas para as três primeiras filas. Atrás destes nove primeiros, os restantes alinhar-se-ão de acordo com o resultado da Superpole.

O novo Campeonato do Mundo de Equipas só se aplica às equipas que obtenham uma licença correspondente da FIM. Com um preço de 288 euros, pode presumir-se que todas as equipas participarão. A atribuição de pontos corresponde à do Campeonato do Mundo de Pilotos.