Dominique Aegerter (Yamaha): "Hay que tener cuidado"

Dominique Aegerter llevaba entrenando en España desde principios de enero, preparándose para el Campeonato del Mundo de Superbike 2024 con supermoto, flat track y motocross. Sin embargo, cuando el primer test en Jerez estaba previsto para los días 24/25 de enero, el piloto suizo se sintió enfermo y no sólo tuvo que cancelar el test en España, sino también el de Portimão unos días después.

La preparación óptima para la temporada se presenta diferente. "Ahora vuelvo a sentirme mejor. Sin embargo, todavía estoy un poco molesto por haberme perdido los primeros tests debido a una infección viral", dijo el bicampeón del mundo de Supersport en la presentación del equipo Giansanti Racing el lunes. "En casa, en Suiza, he preguntado a algunos médicos cuál es la mejor manera de volver a estar en forma lo antes posible. Sin embargo, todavía tengo que tener cuidado en los entrenamientos para que mi cuerpo pueda recuperarse al 100% de este virus."

Por lo tanto, Aegerter viajará al inicio de la temporada en Australia con una acumulación de entrenamientos y pruebas. "La salida en Phillip Island será todo un reto para mí, ya que hasta entonces no me he sentado en una moto de carreras durante casi cuatro meses", teme también el piloto de Yamaha. "Afortunadamente, todavía tenemos un test allí, así que podré volver a coger el ritmo y ponerme al día antes del primer fin de semana de carreras. También será interesante ver cómo está mi condición física, ya que no pude entrenar en absoluto hasta cuatro semanas después de la infección."

Esta es la segunda temporada del piloto de Rohrbach en Superbike con el equipo italiano Yamaha. "Estoy muy contento de volver a formar parte del equipo GYTR GRT Yamaha WorldSBK este año. Me siento orgulloso de representar los colores del equipo y de todos los patrocinadores y espero darles protagonismo tantas veces como sea posible. Muchas gracias a todos por confiar en mí. Haré todo lo posible por justificarla", subraya el piloto de 33 años. "Afrontamos la nueva temporada con las ideas claras en cuanto a nuestros objetivos. Así que habrá que ver cómo se desarrolla el primer fin de semana de carreras y luego tenemos un mes de descanso hasta la próxima, donde seguiré trabajando duro en mi forma física". Un test una semana antes de la carrera de Barcelona me viene muy bien para ponerme al día con el trabajo de test que me he perdido durante el invierno."