Dominique Aegerter (Yamaha) : "Doit être prudent".

Depuis début janvier, Dominique Aegerter s'entraînait en Espagne et se préparait au championnat du monde de Superbike 2024 en pratiquant le supermotard, le flat-track et le motocross. Mais alors que le premier test était prévu à Jerez les 24 et 25 janvier, le Suisse s'est senti malade et a dû annuler non seulement le test en Espagne, mais aussi Portimão quelques jours plus tard.

Une préparation optimale de la saison semble différente. "Entre-temps, je vais mieux. Malgré tout, je suis toujours un peu fâché d'avoir manqué les premiers tests à cause d'une infection virale", a déclaré le double champion du monde Supersport lors de la présentation de l'équipe Giansanti Racing lundi. "De retour chez moi en Suisse, j'ai consulté quelques médecins pour savoir quel était le meilleur moyen de me remettre en forme le plus rapidement possible. Néanmoins, je dois encore être prudent à l'entraînement pour que mon corps puisse se remettre à 100 % de ce virus".

Aegerter se rendra donc en Australie pour le début de la saison avec un retard d'entraînement et de tests. "Le départ à Phillip Island sera assez difficile pour moi, car cela fait presque quatre mois que je ne suis pas monté sur une moto de course", craint également le pilote Yamaha. "Heureusement, nous avons encore un test là-bas, ce qui me permettra de me remettre en route et de prendre de la vitesse avant le premier week-end de course. Il sera également intéressant de voir où en est ma condition physique, car après l'infection, je n'ai absolument pas pu m'entraîner pendant quatre semaines".

Pour le pilote de Rohrbach, il s'agit de sa deuxième saison en Superbike au sein de l'équipe italienne Yamaha. "Je suis très heureux de faire à nouveau partie du team GYTR GRT Yamaha WorldSBK cette année. Je suis fier de représenter les couleurs de l'équipe et de tous les sponsors et, je l'espère, de les mettre sous les feux de la rampe aussi souvent que possible. Un grand merci à tous pour leur confiance en moi. Je ferai de mon mieux pour la justifier", a souligné le joueur de 33 ans. "Nous entamons la nouvelle saison avec des idées claires sur nos objectifs. Il reste donc à voir comment se déroulera le premier week-end de course, puis nous aurons un mois de repos avant le suivant, où je continuerai à travailler dur pour améliorer ma condition physique. Un test une semaine avant la course de Barcelone me convient parfaitement pour rattraper le travail d'essai manqué cet hiver".