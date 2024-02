Dominique Aegerter (Yamaha): "Devo stare attento".

Dominique Aegerter si è allenato in Spagna dall'inizio di gennaio, preparandosi per il Campionato Mondiale Superbike 2024 con supermoto, flat track e motocross. Tuttavia, quando il primo test a Jerez era previsto per il 24/25 gennaio, il pilota svizzero si è sentito male e ha dovuto annullare non solo il test in Spagna, ma anche quello di Portimão pochi giorni dopo.

La preparazione ottimale per la stagione sembra diversa. "Ora mi sento di nuovo meglio. Tuttavia, sono ancora un po' seccato per aver saltato i primi test a causa di un'infezione virale", ha detto il due volte campione del mondo Supersport alla presentazione del team Giansanti Racing lunedì. "A casa, in Svizzera, ho chiesto ad alcuni medici quale fosse il modo migliore per tornare in forma il prima possibile. Tuttavia, devo ancora fare attenzione agli allenamenti, in modo che il mio corpo possa recuperare al 100% da questo virus".

Aegerter si presenterà quindi all'apertura della stagione in Australia con un bagaglio di allenamenti e test arretrati. "L'inizio a Phillip Island sarà una bella sfida per me, dato che non mi sono seduto su una moto da corsa per quasi quattro mesi fino ad allora", teme il pilota della Yamaha. "Fortunatamente abbiamo ancora un test lì, così potrò tornare in pista e prendere velocità prima del primo weekend di gara. Sarà anche interessante vedere come sarà la mia condizione fisica, visto che non ho potuto assolutamente allenarmi per quattro settimane dopo l'infezione".

Per il pilota di Rohrbach si tratta della seconda stagione in Superbike con il team italiano Yamaha. "Sono molto felice di far parte del team GYTR GRT Yamaha WorldSBK anche quest'anno. Sono orgoglioso di rappresentare i colori della squadra e di tutti gli sponsor e spero di portarli sotto i riflettori il più spesso possibile. Ringrazio tutti per la fiducia accordatami. Farò del mio meglio per giustificarla", ha sottolineato il 33enne. "Stiamo affrontando la nuova stagione con le idee chiare sui nostri obiettivi. Resta da vedere come si svilupperà il primo weekend di gara e poi avremo un mese di pausa fino al prossimo, dove continuerò a lavorare duramente sulla mia forma fisica". Un test una settimana prima della gara di Barcellona mi è molto utile per recuperare il lavoro di prova che mi è mancato durante l'inverno".