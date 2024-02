Dominique Aegerter (Yamaha): "Temos de ter cuidado"

Dominique Aegerter estava a treinar em Espanha desde o início de janeiro, preparando-se para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 com supermoto, pista plana e motocross. No entanto, quando o primeiro teste em Jerez estava agendado para 24/25 de janeiro, o piloto suíço sentiu-se mal e não só teve de cancelar o teste em Espanha, como também o de Portimão, alguns dias depois.

A preparação ideal para a época parece diferente. "Já me estou a sentir melhor. No entanto, ainda estou um pouco aborrecido por ter falhado os primeiros testes devido a uma infeção viral", disse o bicampeão do mundo de Supersport na apresentação da equipa Giansanti Racing, na segunda-feira. "Em casa, na Suíça, perguntei a alguns médicos qual a melhor forma de recuperar a forma física o mais rapidamente possível. No entanto, ainda tenho de ter cuidado nos treinos para que o meu corpo possa recuperar a 100 por cento deste vírus."

Aegerter vai, por isso, viajar para a abertura da época na Austrália com um atraso nos treinos e nos testes. "O início em Phillip Island será um grande desafio para mim, uma vez que não me sentei numa moto de corrida durante quase quatro meses até lá", receia o piloto da Yamaha. "Felizmente, ainda temos um teste lá, por isso posso voltar a entrar no ritmo das coisas e ganhar velocidade antes do primeiro fim de semana de corrida. Também será interessante ver como está a minha condição física, uma vez que não pude treinar durante quatro semanas após a infeção."

Esta é a segunda época de Superbike do piloto de Rohrbach com a equipa italiana da Yamaha. "Estou muito feliz por fazer parte da equipa GYTR GRT Yamaha WorldSBK novamente este ano. Estou orgulhoso por representar as cores da equipa e de todos os patrocinadores e espero trazê-los para a ribalta o mais frequentemente possível. Um grande obrigado a todos pela confiança que depositaram em mim. Vou dar o meu melhor para o justificar", sublinha o jogador de 33 anos. "Vamos para a nova temporada com ideias claras sobre os nossos objectivos. Por isso, resta ver como se desenvolve o primeiro fim de semana de corridas e depois temos um mês de pausa até à próxima, onde vou continuar a trabalhar arduamente na minha forma física. Um teste uma semana antes da corrida em Barcelona é muito conveniente para eu recuperar o trabalho de teste que perdi durante o inverno."