El director del equipo Pedercini: "Esto no es bueno para el espectáculo"

Team Pedercini Racing, o TPR para abreviar, sólo se ha perdido tres eventos en el Campeonato del Mundo de Superbike desde que se unió en 1998: Los dos eventos en el extranjero al inicio de la temporada 2023 en Australia e Indonesia, así como el final en Jerez, que se había añadido al calendario en sustitución de Argentina. Como el equipo Kawasaki sólo disputará las carreras europeas este año, se perderá por cuarta vez la cita inaugural de la temporada en Phillip Island.

Sólo por esto, ya se puede deducir que Lucio Pedercini y su equipo atraviesan momentos difíciles en el Campeonato del Mundo de Superbike. En términos deportivos, poco ha cuajado en los últimos años, en parte porque Kawasaki se ha quedado rezagada respecto a la competencia con la ZX-10RR. Esto se aplica al equipo oficial, pero aún más a los equipos cliente.

El piloto de 51 años espera que los cambios en el reglamento de 2024 garanticen una mayor igualdad de oportunidades. "Dorna ha intentado ayudar a los rivales de Ducati con nuevas regulaciones. Sin embargo, tenemos que admitir que ellos también tenían una gran ventaja gracias a Álvaro Bautista. Era el hombre a batir, marcaba una gran diferencia", dijo el ex piloto a Tuttomotoriweb. "Seguro que el nuevo reglamento favorecerá a las otras marcas como nosotros, BMW y Yamaha. Creo y espero que habrá batallas más interesantes".

Sin embargo, sólo la Bautista-Ducati contará con peso adicional, ya que los otros pilotos de Ducati - Bulega, Petrucci, Iannone y Rinaldi - están muy cerca del peso de referencia de 80kg.

En los inicios de su equipo, el propio Pedercini utilizaba motos Ducati, aunque en aquella época la V2. La V4R actual maximiza las posibilidades en términos de aerodinámica y electrónica.

"Eso es algo que no es bueno para el espectáculo. Esta categoría siempre ha sido de motos de serie, deberían tener un campeonato con V4 de serie, BMW de serie, etcétera. Tal y como yo lo veo, al público no le importa si las motos van dos segundos más lentas o más rápidas. Eso no cambia mucho, lo que quieren los aficionados es el espectáculo", dice Pedercini. "Ni siquiera tenemos un chasis de fábrica, y creo que eso es lo que están haciendo mal con el reglamento. Los costes suben mucho, pero me repito, nadie se daría cuenta si los tiempos por vuelta fueran unos segundos más lentos."