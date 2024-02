Le chef d'équipe de Pedercini : "Ce n'est pas bon pour le spectacle".

Depuis son arrivée en 1998, l'équipe Pedercini Racing, ou TPR, n'a manqué que trois événements du championnat du monde de Superbike : Les deux événements outre-mer au début de la saison 2023 en Australie et en Indonésie, ainsi que la finale de Jerez, qui avait été ajoutée au calendrier pour remplacer l'Argentine. Comme l'équipe Kawasaki ne participera cette année qu'aux courses européennes, elle sera absente pour la quatrième fois lors de l'ouverture de la saison à Phillip Island.

Rien que pour cela, on peut déjà en déduire que Lucio Pedercini et son équipe traversent des moments difficiles dans le championnat du monde Superbike. En effet, sur le plan sportif, peu de choses ont fonctionné ces dernières années, notamment parce que Kawasaki a pris du retard sur la concurrence avec la ZX-10RR. Cela vaut pour l'équipe d'usine officielle, mais d'autant plus pour les équipes clientes.

Le pilote de 51 ans espère que les modifications apportées au règlement 2024 permettront d'assurer une meilleure égalité des chances. "La Dorna a essayé d'aider les adversaires de Ducati avec un nouveau règlement. Mais nous devons admettre qu'ils ont aussi été largement avantagés par Alvaro Bautista. C'était lui qu'il fallait battre, il a fait une grande différence", a déclaré l'ancien pilote à Tuttomotoriweb. "Il est certain que les nouvelles règles vont favoriser les autres marques comme nous, BMW et Yamaha. Je pense et j'espère qu'il y aura plus de combats intéressants".

Cependant, seule la Ducati de Bautista se verra monter un poids supplémentaire, les autres pilotes Ducati - Bulega, Petrucci, Iannone et Rinaldi - étant très proches du poids de référence de 80 kg.

Pedercini a lui-même utilisé des motos Ducati aux débuts de son équipe, mais à l'époque il s'agissait de V2. Aujourd'hui, la V4R exploite au maximum les possibilités en termes d'aérodynamisme et d'électronique.

"C'est quelque chose qui n'est pas bon pour le spectacle. Dans cette catégorie, il a toujours été question de motos proches de la série, ils devraient faire un championnat avec des V4 de série, des BMW de série et ainsi de suite. De mon point de vue, le public ne se soucie pas de savoir si les motos roulent deux secondes plus lentement ou plus vite. Cela ne change pas grand-chose, ce que les fans veulent, c'est du spectacle", estime Pedercini. "Nous n'avons même pas de châssis d'usine, et je pense que c'est ce qu'ils font de mal avec le règlement. Les coûts augmentent tellement, mais je me répète, personne ne le remarquerait si les temps au tour étaient plus lents de quelques secondes".