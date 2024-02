Il Team Principal Pedercini: "Questo non è un bene per lo spettacolo".

Il Team Pedercini Racing, o TPR in breve, ha saltato solo tre eventi del Campionato Mondiale Superbike da quando è entrato a farne parte nel 1998: I due eventi all'estero all'inizio della stagione 2023, in Australia e Indonesia, e la finale di Jerez, aggiunta al calendario in sostituzione dell'Argentina. Poiché quest'anno il team Kawasaki disputerà solo le gare europee, salterà per la quarta volta l'apertura della stagione a Phillip Island.

Già da questo si può dedurre che Lucio Pedercini e la sua squadra stanno attraversando un momento difficile nel Campionato Mondiale Superbike. In termini sportivi, negli ultimi anni si è fatto poco, anche perché Kawasaki è rimasta indietro rispetto alla concorrenza con la ZX-10RR. Questo vale per il team ufficiale, ma ancora di più per i team clienti.

Il 51enne spera che le modifiche al regolamento 2024 garantiscano maggiori opportunità. "La Dorna ha cercato di aiutare gli avversari della Ducati con nuovi regolamenti. Tuttavia, dobbiamo ammettere che anche loro hanno avuto un grande vantaggio grazie ad Alvaro Bautista. Era l'uomo da battere, faceva una grande differenza", ha detto l'ex pilota a Tuttomotoriweb, "Sicuramente le nuove regole favoriranno gli altri marchi come noi, BMW e Yamaha. Penso e spero che ci saranno battaglie più interessanti".

Tuttavia, solo Bautista-Ducati sarà dotato di peso aggiuntivo, poiché gli altri piloti Ducati - Bulega, Petrucci, Iannone e Rinaldi - sono molto vicini al peso di riferimento di 80 kg.

Agli albori della sua squadra, Pedercini stesso utilizzava moto Ducati, anche se all'epoca la V2. La V4R di oggi massimizza le possibilità in termini di aerodinamica ed elettronica.

"È una cosa che non va bene per lo spettacolo. Questa categoria è sempre stata incentrata sulle moto di serie, dovrebbero avere un campionato con V4 di serie, BMW di serie e così via. Per come la vedo io, al pubblico non interessa se le moto vanno due secondi più lente o più veloci. Non cambia molto, quello che i tifosi vogliono è lo spettacolo", dice Pedercini. "Non abbiamo nemmeno un telaio di serie, e credo che sia questo il problema dei regolamenti. I costi aumentano tantissimo, ma mi ripeto, nessuno si accorgerebbe se i tempi sul giro fossero di qualche secondo più lenti".