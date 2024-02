Chefe de Equipa Pedercini: "Isto não é bom para o espetáculo"

A equipa cliente Kawasaki de Lucio Pedercini é uma instituição no Campeonato do Mundo de Superbike, mas não tem tido sucesso nos últimos anos.

A Team Pedercini Racing, ou TPR, apenas falhou três eventos do Campeonato do Mundo de Superbike desde que se juntou à equipa em 1998: Os dois eventos no estrangeiro no início da época de 2023, na Austrália e na Indonésia, bem como a final em Jerez, que foi adicionada ao calendário em substituição da Argentina. Uma vez que a equipa Kawasaki só vai disputar as corridas europeias este ano, vai falhar a abertura da época em Phillip Island pela quarta vez.

Só por isto, já se pode deduzir que Lucio Pedercini e a sua equipa estão a passar por momentos difíceis no Campeonato do Mundo de Superbike. Em termos desportivos, pouco se conseguiu fazer nos últimos anos, em parte porque a Kawasaki ficou atrás da concorrência com a ZX-10RR. Isto aplica-se à equipa de trabalho oficial, mas ainda mais às equipas de clientes.

O piloto de 51 anos espera que as alterações nos regulamentos de 2024 garantam mais igualdade de oportunidades. "A Dorna tentou ajudar os adversários da Ducati com novos regulamentos. No entanto, temos de admitir que eles também tiveram uma grande vantagem graças a Álvaro Bautista. Ele era o homem a bater, fez uma grande diferença", disse o antigo piloto ao Tuttomotoriweb. "De certeza que as novas regras vão favorecer as outras marcas como nós, a BMW e a Yamaha. Penso e espero que haja batalhas mais interessantes".

No entanto, apenas a Bautista-Ducati será equipada com peso adicional, uma vez que os outros pilotos da Ducati - Bulega, Petrucci, Iannone e Rinaldi - estão muito perto do peso de referência de 80 kg.

Nos primórdios da sua equipa, Pedercini utilizou ele próprio motos Ducati, embora na altura fosse a V2. A V4R de hoje maximiza as possibilidades em termos de aerodinâmica e eletrónica.

"Isso é algo que não é bom para o espetáculo. Esta categoria sempre foi sobre motas de produção, deviam ter um campeonato com V4s de produção, BMWs de produção e por aí fora. Na minha opinião, o público não quer saber se as motas andam dois segundos mais devagar ou mais depressa. Isso não muda muito, o que os fãs querem é o espetáculo", diz Pedercini. "Nem sequer temos um chassis de fábrica e penso que é isso que estão a fazer de errado com os regulamentos. Os custos estão a aumentar muito, mas, repito, ninguém notaria se os tempos por volta fossem alguns segundos mais lentos."