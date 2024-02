Domi Aegerter (Yamaha) : Des objectifs ambitieux pour le SBK 2024

Le Suisse Dominique Aegerter s'est fixé des objectifs élevés pour sa deuxième saison dans le championnat du monde Superbike. Le pilote Yamaha vise des podiums et bien plus encore.

Une infection virale est venue perturber la préparation de Dominique Aegerter pour le championnat du monde de Superbike 2024, les importants tests hivernaux de Jerez et Portimão en janvier ont eu lieu sans lui. Lorsque le pilote de 33 ans enfourchera sa Yamaha R1 lors du test préliminaire à Phillip Island, quelques jours avant le coup d'envoi de la saison (du 23 au 25 février), la dernière fois qu'il a fait rouler sa machine de travail remonte à près de quatre mois.

"Néanmoins, mes objectifs sont très élevés, surtout en raison de la dernière course de l'année dernière", a déclaré le Suisse en faisant référence à ses deux podiums lors de la finale de la saison à Jerez. "Je veux terminer le championnat parmi les six meilleurs et me battre régulièrement pour des podiums. De plus, je vais tout faire pour remporter ma première victoire en championnat du monde Superbike cette année. Je veux à tout prix être le meilleur pilote Yamaha et Independent Team".

Aegerter le sait : avec l'arrivée de nouveaux venus comme Nicolò Bulega et Andrea Iannone (tous deux chez Ducati), mais aussi les progrès techniques, la concurrence est devenue encore plus forte cette année.

"Je suis conscient que ce sont des objectifs très ambitieux, mais si je termine la saison dans les six premiers, ce sera une grande saison pour moi", affirme le double champion du monde Supersport. "J'ai hâte de reprendre ma superbike Yamaha et de continuer avec ma formidable équipe pour mettre en œuvre nos projets".