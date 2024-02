Domi Aegerter (Yamaha): Obiettivi ambiziosi per la SBK 2024

Un'infezione virale ha ostacolato i preparativi di Dominique Aegerter per il Campionato Mondiale Superbike 2024 e gli importanti test invernali di Jerez e Portimão di gennaio si sono svolti senza di lui. Quando il 33enne salirà in sella alla sua Yamaha R1 nel test pre-stagionale di Phillip Island, a pochi giorni dall'inizio della stagione (23-25 febbraio), l'ultima volta che salirà in sella sarà quasi quattro mesi fa.

"Tuttavia, i miei obiettivi sono molto alti, soprattutto a causa dell'ultima gara dello scorso anno", ha detto il pilota svizzero, riferendosi ai due podi conquistati nel finale di stagione a Jerez. "Voglio finire il campionato tra i primi sei e lottare regolarmente per il podio. Inoltre, farò tutto il possibile per ottenere la mia prima vittoria nel campionato mondiale Superbike quest'anno. Voglio assolutamente essere il miglior pilota Yamaha e del Team Independent".

Aegerter sa che quest'anno la concorrenza è diventata ancora più forte grazie ai nuovi arrivi come Nicolò Bulega e Andrea Iannone (entrambi Ducati) e ai progressi tecnici.

"Mi rendo conto che si tratta di obiettivi molto ambiziosi, ma se finirò la stagione tra i primi sei, sarà una grande stagione per me", afferma il due volte campione del mondo Supersport. "Non vedo l'ora di tornare in sella alla mia Yamaha Superbike e di continuare a lavorare con la mia grande squadra per mettere in pratica i nostri piani".