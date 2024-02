Domi Aegerter (Yamaha): Objectivos ambiciosos para a SBK 2024

O piloto suíço Dominique Aegerter estabeleceu grandes objectivos para a sua segunda época no Campeonato do Mundo de Superbike. O piloto da Yamaha tem como objetivo terminar no pódio e muito mais.

Uma infeção viral atrapalhou os preparativos de Dominique Aegerter para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 e os importantes testes de inverno em Jerez e Portimão, em janeiro, decorreram sem ele. Quando o piloto de 33 anos sobe para a sua Yamaha R1 no teste de pré-época em Phillip Island, apenas alguns dias antes da abertura da época (23 a 25 de fevereiro), a última vez que rodou com a sua moto foi há quase quatro meses.

"No entanto, os meus objectivos são muito elevados, especialmente por causa da última corrida do ano passado", disse o piloto suíço, referindo-se aos seus dois pódios no final da época em Jerez. "Quero terminar o campeonato entre os seis primeiros e lutar regularmente pelos lugares do pódio. Também vou fazer tudo o que puder para alcançar a minha primeira vitória no Campeonato do Mundo de Superbike este ano. Quero definitivamente ser o melhor piloto da Yamaha e da Equipa Independente."

Aegerter sabe que a competição se tornou ainda mais forte este ano graças a recém-chegados como Nicolò Bulega e Andrea Iannone (ambos da Ducati) e aos avanços técnicos.

"Sei que estes são objectivos muito ambiciosos, mas se terminar a época entre os seis primeiros, será uma grande época para mim," afirma o bicampeão do Mundo de Supersport. "Estou ansioso por voltar a pilotar a minha Yamaha Superbike e por continuar com a minha grande equipa e pôr os nossos planos em prática."