Superpole già venerdì: nuovo calendario per il 2024

Il 28 ottobre 2023, a Jerez, è stato presentato ufficialmente il nuovo Campionato del Mondo Femminile di Motociclismo, che si svolgerà nell'ambito di sei eventi SBK europei. Il direttore esecutivo della SBK, Gregorio Lavilla, aveva già detto che sarebbe stato difficile inserire la classe femminile nel calendario già fitto.

Il risultato è stato presentato al pubblico a gennaio: La serie, ufficialmente denominata "Women's Circuit Racing World Championship", prevede una sessione di prove libere di 25 minuti il venerdì, seguita dalla Superpole già a mezzogiorno. Il sabato mattina è previsto un warm-up di dieci minuti prima che la prima gara femminile decida la prima gara dell'evento. Il programma si ripete la domenica.

Era prevedibile che ci sarebbero stati dei tagli altrove: a farne le spese sono il Campionato del Mondo Supersport e il Campionato del Mondo Supersport 300, per i quali è stata cancellata la seconda sessione di prove. Le qualifiche per la serie Supersport si svolgeranno ora il venerdì pomeriggio, come per il Campionato del Mondo Femminile. Per prepararsi alla prima gara di sabato, sarà sufficiente un warm-up di dieci minuti. Anche il consueto riscaldamento di 15 minuti della domenica è stato ridotto a dieci minuti.

Il tempo di allenamento per i piloti della Superbike è stato ridotto al minimo. Le FP1 e le FP2 continueranno a durare 45 minuti, mentre le FP3 sono state ridotte da 30 a 20 minuti.

Il lato positivo è che il venerdì sarà arricchito dalla Superpole di tre serie del campionato mondiale, che potrebbe avere un effetto favorevole sui dati di affluenza. Con quattro gare, il sabato rimane attraente e lo stesso vale per la domenica con cinque gare in futuro.

Il programma si applica a tutti gli eventi europei. Se il Campionato del Mondo Femminile non sarà incluso - è previsto solo a Misano, Donington Park, Portimão, Balaton, Cremona e Jerez - un'altra classe di supporto prenderà il suo posto.