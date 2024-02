Superpole já na sexta-feira: novo calendário para 2024

Devido ao novo Campeonato do Mundo Feminino, a promotora Dorna teve de ajustar o calendário normal do Campeonato do Mundo de Produção. A que é que os fãs das Superbike se vão ter de habituar em 2024.

Em 28 de outubro de 2023, o novo Campeonato do Mundo de Motociclismo Feminino foi oficialmente apresentado em Jerez; terá lugar no âmbito de seis eventos europeus de SBK. O Diretor Executivo da SBK, Gregorio Lavilla, disse já nessa altura que seria difícil encaixar a classe feminina no calendário já preenchido.

O resultado foi apresentado ao público em janeiro: A série, oficialmente designada por "Women's Circuit Racing World Championship", terá uma sessão de treinos livres de 25 minutos na sexta-feira, seguida da Superpole já ao meio-dia. No sábado de manhã, há um warm-up de dez minutos antes de a primeira corrida feminina decidir a primeira corrida do evento. O programa repete-se no domingo.

Era previsível que houvesse cortes noutros locais: os mais prejudicados são o Campeonato do Mundo de Supersport e o Campeonato do Mundo de Supersport 300, para os quais a segunda sessão de treinos foi cancelada. A qualificação para a série Supersport terá agora lugar na sexta-feira à tarde, tal como no Campeonato do Mundo Feminino. Para preparar a primeira corrida de sábado, bastará um warm-up de dez minutos. O habitual aquecimento de 15 minutos no domingo também foi encurtado para dez minutos.

O tempo de treino para os pilotos de Superbike foi o menos reduzido. Os FP1 e FP2 continuarão a ter uma duração de 45 minutos, apenas o FP3 foi encurtado de 30 para 20 minutos.

O lado positivo é que a sexta-feira será enriquecida com a Superpole de três campeonatos do mundo, o que poderá ter um efeito favorável nos números da assistência. Com quatro corridas, o sábado continua a ser atrativo e o mesmo se aplica ao domingo com cinco corridas no futuro.

Este calendário aplica-se a todas as provas europeias. Se o Campeonato do Mundo Feminino não for incluído - só está programado para Misano, Donington Park, Portimão, Balaton, Cremona e Jerez - outra classe de apoio tomará o seu lugar.