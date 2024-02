Garrett Gerloff : "Toprak fait des choses intéressantes".

Lorsque Toprak Razgatlioglu est passé de Yamaha à BMW, beaucoup étaient persuadés que cela le priverait de son plus grand atout, car la M1000RR n'aimait pas jusqu'à présent que la roue arrière s'élève dans les airs au freinage avant de retomber sur l'asphalte. Mais en très peu de temps, le pilote de 27 ans s'est adapté à cette moto de telle sorte que le "style Toprak" fonctionne également sur la BMW.

"Il place la barre plus haut", dit Scott Redding à propos de Toprak. "Jusqu'à présent, chez BMW, j'étais le plus fort sur les freins. J'ai dit que c'était la limite, parce que c'était ma limite. Puis je l'ai vu et j'ai compris que je n'étais pas le plus en retard au freinage, qu'il y avait plus à faire".

Garrett Gerloff, le coéquipier Bonovo de Redding, a également dû faire cette expérience. "Toprak fait des choses très intéressantes sur la moto", a raconté le Texan à SPEEDWEEK.com. "C'est bien d'avoir ces données de lui, nous allons les étudier intensivement jusqu'en Australie et voir s'il y a des domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer. Il conduit la moto très rapidement et de manière très cool. Avoir une telle référence, c'est bien".

Bien que Gerloff n'ait terminé que douzième du championnat du monde de l'année dernière, il était le meilleur du quatuor BMW. Cette année, les exigences sont beaucoup plus élevées, le constructeur allemand veut se battre pour des places de podium dès le début de la saison fin février en Australie.

Alors que Toprak parle ouvertement de ses ambitions, Gerloff garde la balle à terre, comme à son habitude. "En raison du nouvel asphalte, le test consistera à adapter la moto", a-t-il souligné. "Personne ne sait comment la moto va se comporter et comment l'asphalte va affecter les pneus. Néanmoins, je veux commencer la saison aussi fort que possible, en espérant qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Je veux au moins être aussi proche que possible de la BMW la plus rapide".