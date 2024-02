Garrett Gerloff: "Toprak fa cose interessanti

Il nuovo arrivato in casa BMW, Toprak Razgatlioglu, non ha stupito solo i fan con le sue prestazioni nei test invernali della Superbike, ma anche i suoi colleghi del marchio. "È bello averlo come riferimento", afferma Garrett Gerloff.

Quando Toprak Razgatlioglu è passato dalla Yamaha alla BMW, molti erano convinti che questo gli avrebbe tolto il suo più grande punto di forza, perché la M1000RR non amava quando la ruota posteriore si sollevava in aria in frenata per poi toccare di nuovo l'asfalto. Tuttavia, il 27enne si è adattato a questa moto in un lasso di tempo così breve che lo "stile Toprak" funziona anche sulla BMW.

"Ha alzato l'asticella", dice Scott Redding a proposito di Toprak. "Fino ad ora ero il più forte sui freni della BMW. Dicevo che quello era il limite perché era il mio limite. Poi ho visto lui e ho capito che non ero l'ultimo a frenare, che potevo fare di più".

Anche Garrett Gerloff, compagno di squadra di Redding alla Bonovo, ha dovuto fare questa esperienza. "Toprak sta facendo cose molto interessanti sulla moto", ha detto il texano a SPEEDWEEK.com. "È fantastico avere questi dati da lui, li studieremo intensamente da qui all'Australia e vedremo se ci sono aree in cui possiamo migliorare. Guida la moto in modo molto veloce e molto disinvolto. È bello avere un riferimento del genere".

Sebbene Gerloff sia arrivato solo dodicesimo nel campionato mondiale dello scorso anno, è stato il migliore del quartetto BMW. Quest'anno le esigenze sono molto più elevate e il costruttore tedesco vuole lottare per il podio fin dall'inizio della stagione in Australia, alla fine di febbraio.

Mentre Toprak parla apertamente delle sue ambizioni, Gerloff mantiene la calma come sempre. "A causa del nuovo asfalto, il test servirà ad adattare la moto", ha sottolineato. "Nessuno sa come si sentirà la moto e come l'asfalto influenzerà i pneumatici. Tuttavia, voglio iniziare la stagione il più forte possibile, sperando che non ci siano troppi problemi. Voglio almeno essere il più vicino possibile alla BMW più veloce".