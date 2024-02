Garrett Gerloff: "Toprak faz coisas interessantes"

Quando Toprak Razgatlioglu mudou da Yamaha para a BMW, muitos estavam convencidos de que isso lhe iria tirar a sua maior força, uma vez que a M1000RR não gostava quando a roda traseira se elevava no ar durante a travagem e depois voltava a pousar no asfalto. No entanto, o jovem de 27 anos adaptou-se a esta mota num espaço de tempo tão curto que o "estilo Toprak" também funciona na BMW.

"Ele eleva a fasquia", diz Scott Redding sobre Toprak. "Até agora, eu era o mais forte nos travões da BMW. Dizia que esse era o limite porque era o meu limite. Depois vi-o e apercebi-me que não era o último a travar, que podia fazer mais."

O companheiro de equipa de Redding na Bonovo, Garrett Gerloff, também teve de fazer esta experiência. "Toprak está a fazer coisas muito interessantes na moto," disse o texano ao SPEEDWEEK.com. "É ótimo que tenhamos estes dados dele, vamos estudá-los intensivamente até à Austrália e ver se há áreas em que podemos melhorar. Ele pilota a moto muito rápido e muito fixe. É bom ter uma referência como essa."

Embora Gerloff só tenha terminado em décimo segundo no campeonato do mundo do ano passado, ele foi o melhor do quarteto da BMW. Este ano, as exigências são muito maiores e o construtor alemão quer lutar pelos lugares do pódio desde o início da época, na Austrália, no final de fevereiro.

Enquanto Toprak fala abertamente sobre as suas ambições, Gerloff mantém a calma, como de costume. "Por causa do novo asfalto, o teste será sobre a adaptação da moto", enfatizou. "Ninguém sabe como a moto se vai sentir e como o asfalto vai afetar os pneus. No entanto, quero começar a época o mais forte possível e espero que não haja muitos problemas. Pelo menos quero estar o mais próximo possível do BMW mais rápido."