Sorpresa: Chaz Davies pasa al paddock de MotoGP

Chaz Davies ha terminado cinco veces el Campeonato del Mundo de Superbike entre los tres primeros, ha ganado 32 carreras y ha conquistado 99 podios. Se proclamó campeón en la categoría de Supersport en 2011, pero nunca en Superbikes, aunque triunfó con Aprilia, BMW y, sobre todo, Ducati.

Durante meses se ha rumoreado que Chaz Davies volvería a la competición este año -en MotoE- tras algunas incursiones en el Mundial de Resistencia y su trabajo como preparador de pilotos del equipo Aruba. Cuando se le preguntaba al respecto, el piloto de 37 años, que los cumplirá el 10 de febrero, siempre respondía con una sonrisa y las palabras "Todavía no he firmado nada".



Ahora ya es oficial: por primera vez, el equipo Aruba tendrá un equipo en MotoE en la temporada 2024, junto al equipo oficial Ducati en el Campeonato del Mundo de Superbike (Bautista, Bulega) y el equipo monoplaza en el Campeonato del Mundo de Supersport (Huertas). Davies será compañero de equipo del italiano Armando Pontone.



El nombre oficial del equipo es Aruba Cloud MotoE Team.



"En primer lugar, me gustaría agradecer a Stefano Cecconi y a Aruba la confianza que han depositado en mí", ha declarado Davies con motivo de su fichaje. "Nuestra larga relación se ha desarrollado de muchas maneras diferentes, primero en la pista con la Superbike, luego en el papel de entrenador de pilotos durante las dos últimas fantásticas temporadas. 2024 será mi décimo año trabajando con Aruba, lo que me llena de orgullo. Estoy muy ilusionado con este nuevo capítulo, que sólo existirá porque ya he tenido la oportunidad de pilotar la Ducati V21L. Me he divertido mucho pilotando esta moto innovadora. Vuelvo al circuito con muchas ganas".



Las motos estandarizadas de Ducati se utilizan en el Campeonato del Mundo de MotoE desde 2023. La temporada arranca del 21 al 23 de marzo en Portimao, con ocho sedes y 16 carreras en el calendario. Todas las pruebas se celebran en el marco del MotoGP.