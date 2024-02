Sorpresa: Chaz Davies passa al paddock della MotoGP

Chaz Davies ha concluso il campionato mondiale Superbike tra i primi tre per cinque volte, ha vinto 32 gare e conquistato 99 podi. È diventato campione nella classe Supersport nel 2011, ma mai nella Superbike, pur avendo vinto con Aprilia, BMW e soprattutto Ducati.

Da mesi si vociferava che Chaz Davies sarebbe tornato a correre quest'anno - in MotoE - dopo alcune incursioni nel Campionato del Mondo Endurance e il suo lavoro come allenatore di guida per il team Aruba. Quando glielo chiedevano, il 37enne, che compirà 37 anni il 10 febbraio, rispondeva sempre con un sorriso e con la frase "Non ho ancora firmato nulla".



Ora è ufficiale: per la prima volta, il team Aruba avrà una squadra in MotoE nella stagione 2024, accanto al team Ducati factory nel Campionato Mondiale Superbike (Bautista, Bulega) e al team monomarca nel Campionato Mondiale Supersport (Huertas). Davies sarà compagno di squadra dell'italiano Armando Pontone.



Il nome ufficiale della squadra è Aruba Cloud MotoE Team.



"Innanzitutto, vorrei ringraziare Stefano Cecconi e Aruba per la fiducia che hanno riposto in me", ha dichiarato Davies in occasione della sua firma. "Il nostro lungo rapporto si è sviluppato in molti modi diversi, prima in pista con la Superbike, poi nel ruolo di preparatore dei piloti nelle ultime due fantastiche stagioni. Il 2024 sarà il mio decimo anno di collaborazione con Aruba e questo mi riempie di orgoglio. Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo capitolo, che esisterà solo perché ho già avuto la possibilità di guidare la Ducati V21L. Mi sono sicuramente divertito molto a guidare questa moto innovativa. Torno in pista con grande entusiasmo".



Le moto standardizzate Ducati sono utilizzate nel Campionato Mondiale MotoE dal 2023. La stagione prenderà il via il 21-23 marzo a Portimao, con otto sedi e 16 gare in calendario. Tutti gli eventi si svolgono nell'ambito del MotoGP.