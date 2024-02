Surpresa: Chaz Davies muda-se para o paddock de MotoGP

Chaz Davies terminou o Campeonato do Mundo de Superbikes nos três primeiros lugares por cinco vezes, venceu 32 corridas e conquistou 99 lugares no pódio. Tornou-se campeão na classe Supersport em 2011, mas nunca nas Superbikes, embora tenha sido vitorioso na Aprilia, BMW e, acima de tudo, na Ducati.

Durante meses, houve rumores de que Chaz Davies iria regressar às corridas este ano - na MotoE - depois de algumas incursões no Campeonato do Mundo de Endurance e do seu trabalho como treinador de pilotagem para a equipa de Aruba. Quando questionado sobre este assunto, o piloto de 37 anos, que fará 37 anos a 10 de fevereiro, respondeu sempre com um sorriso e as palavras "ainda não assinei nada".



Agora é oficial: pela primeira vez, a equipa de Aruba terá uma equipa no MotoE na época de 2024, juntamente com a equipa de fábrica da Ducati no Campeonato do Mundo de Superbike (Bautista, Bulega) e a equipa individual no Campeonato do Mundo de Supersport (Huertas). Davies será companheiro de equipa do italiano Armando Pontone.



O nome oficial da equipa é Aruba Cloud MotoE Team.



"Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Stefano Cecconi e à Aruba pela confiança que depositaram em mim", disse Davies por ocasião da sua assinatura. "A nossa longa relação desenvolveu-se de muitas formas diferentes, primeiro na pista com a Superbike, depois no papel de formador de pilotos nas duas últimas épocas fantásticas. 2024 será o meu décimo ano a trabalhar com a Aruba, o que me enche de orgulho. Estou realmente ansioso por este novo capítulo, que só existirá porque já tive a oportunidade de pilotar a Ducati V21L. Diverti-me imenso a conduzir esta moto inovadora. Regresso à pista de corrida com grande entusiasmo."



As motos normalizadas da Ducati são utilizadas no Campeonato do Mundo de MotoE desde 2023. A época arranca a 21-23 de março em Portimão, com oito locais e 16 corridas no calendário. Todos os eventos têm lugar no âmbito do MotoGP.