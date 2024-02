Phillip Island : retrouvailles avec Chris Vermeulen (41)

L'Australie a produit de nombreux pilotes exceptionnels en MotoGP et en Superbike. Chris Vermeulen est l'un de ceux qui ont réussi dans les deux camps. Encouragé par Barry Sheene, ce descendant d'immigrés néerlandais a remporté le Championnat du monde Supersport 2003 sur une Ten-Kate-Honda et a terminé quatrième et deuxième du Championnat du monde Superbike 2004 et 2005 au sein de la même équipe, avant que Suzuki ne l'engage pour le Championnat du monde MotoGP 2006. En 2007, il a remporté le GP sous la pluie au Mans, offrant à Suzuki sa première victoire en MotoGP dans l'ère des quatre temps.

En raison d'une longue blessure au genou, Vermeulen s'est retiré de la compétition après la saison 2011, à seulement 28 ans. Vermeulen est toutefois resté lié au sport automobile en tant que commentateur TV et podcasteur. En 2024, l'homme, aujourd'hui âgé de 41 ans, commentera la série australienne de Superbike ASBK. Dans cette fonction, il sera également visible et audible sur SBS Sport. Cette chaîne détient également les droits de diffusion australiens pour le championnat du monde de Superbike.

"J'ai l'impression de rentrer à la maison après avoir commencé ma carrière dans le championnat ASBK il y a 25 ans", a déclaré Vermeulen. "J'aime toujours me souvenir de cette époque et j'ai tant appris en affrontant des pilotes comme Steve Martin, Craig Connell, Andrew Pitt et Shawn Giles. Être de retour à l'ASBK en tant que commentateur TV, c'est génial. Je sais que nous avons une grande saison devant nous".

Le coup d'envoi de la saison ASBK aura lieu du 23 au 25 février sur le circuit Phillip Island Grand Prix, le même week-end que le début du championnat du monde Superbike 2024. Il ne fait aucun doute que Vermeulen profitera de l'occasion pour faire un saut chez ses anciens compagnons de route. Il retrouvera par exemple Andrew Pitt dans l'équipe d'usine Yamaha aux côtés de Jonathan Rea.