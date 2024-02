Phillip Island: riunione con Chris Vermeulen (41)

L'Australia ha prodotto molti piloti eccezionali nella MotoGP e nel campionato mondiale Superbike. Uno che ha avuto successo in entrambi i campi è Chris Vermeulen. Promosso da Barry Sheene, il discendente di immigrati olandesi ha vinto il Campionato del Mondo Supersport 2003 con una Honda Ten-Kate e si è classificato quarto e secondo nei Campionati del Mondo Superbike 2004 e 2005 con la stessa squadra prima che Suzuki lo scritturasse per il Campionato del Mondo MotoGP 2006. Ha vinto il GP di Le Mans del 2007 e si è assicurato la prima vittoria della Suzuki MotoGP nell'era dei quattro tempi.

A causa di un lungo infortunio al ginocchio, Vermeulen si è ritirato dalle corse dopo la stagione 2011, all'età di soli 28 anni. Tuttavia, Vermeulen è rimasto legato alle corse come commentatore televisivo e podcaster. Nel 2024, l'ormai 41enne commenterà la serie australiana Superbike ASBK. In questo ruolo, sarà visibile e ascoltabile anche su SBS Sport. Questa emittente detiene anche i diritti di trasmissione australiani per il campionato mondiale Superbike.

"Mi sento come se fossi tornato a casa dopo aver iniziato la mia carriera nel campionato ASBK 25 anni fa", ha dichiarato Vermeulen. "Ho ancora dei bei ricordi di quel periodo e ho imparato molto gareggiando contro piloti come Steve Martin, Craig Connell, Andrew Pitt e Shawn Giles. Tornare nell'ASBK come commentatore televisivo è fantastico. So che ci aspetta una grande stagione".

L'apertura della stagione ASBK si terrà dal 23 al 25 febbraio sul circuito del Gran Premio di Phillip Island, mentre il Campionato Mondiale Superbike 2024 prenderà il via nello stesso fine settimana. Vermeulen coglierà senza dubbio l'occasione per incontrare i suoi ex compagni. Ad esempio, ritroverà Andrew Pitt nel team Yamaha Works insieme a Jonathan Rea.