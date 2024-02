Phillip Island: Reencontro com Chris Vermeulen (41)

Haverá um reencontro com Chris Vermeulen na abertura da época do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 em Phillip Island. O antigo piloto de topo assinou contrato com a equipa de televisão da série australiana.

A Austrália produziu muitos pilotos de corrida extraordinários no MotoGP e no Campeonato do Mundo de Superbike. Um que tem sido bem sucedido em ambos os campos é Chris Vermeulen. Promovido por Barry Sheene, o descendente de imigrantes holandeses venceu o Campeonato do Mundo de Supersport de 2003 com uma Ten-Kate Honda e terminou em quarto e segundo nos Campeonatos do Mundo de Superbike de 2004 e 2005 com a mesma equipa antes de a Suzuki o inscrever no Campeonato do Mundo de MotoGP de 2006. Ganhou o GP da chuva de 2007 em Le Mans e assegurou a primeira vitória da Suzuki no MotoGP na era dos quatro tempos.

Devido a uma lesão prolongada no joelho, Vermeulen retirou-se das corridas após a época de 2011, com apenas 28 anos. No entanto, Vermeulen continuou ligado às corridas como comentador televisivo e apresentador de podcasts. Em 2024, o jovem de 41 anos será o comentador da série australiana de Superbike ASBK. Nesta função, também será visto e ouvido na SBS Sport. Esta emissora também detém os direitos de transmissão australianos do Campeonato do Mundo de Superbike.

"Sinto que estou a regressar a casa depois de ter começado a minha carreira no Campeonato ASBK há 25 anos", disse Vermeulen. "Ainda tenho boas recordações dessa altura e aprendi muito a correr contra pilotos como Steve Martin, Craig Connell, Andrew Pitt e Shawn Giles. Estar de volta à ASBK como comentador de TV é ótimo. Sei que temos uma grande época pela frente".

A abertura da temporada da ASBK tem lugar de 23 a 25 de fevereiro no Circuito do Grande Prémio de Phillip Island, com o Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024 a arrancar no mesmo fim de semana. Vermeulen vai, sem dúvida, aproveitar a oportunidade para contactar os seus antigos companheiros. Por exemplo, ele vai encontrar Andrew Pitt na equipa de trabalho da Yamaha ao lado de Jonathan Rea.