Jonathan Rea (37) en Yamaha: "Mucho es mejor"

El cambio de Jonathan Rea a Yamaha fue una bomba. Primero, porque el norirlandés había ganado seis títulos mundiales y más de 100 carreras con Kawasaki, y segundo, porque tenía contrato en vigor con Kawasaki para el Mundial de Superbikes de 2024.

"Las opciones que estaban sobre la mesa eran retirarme, cosa que no quería hacer, continuar mi contrato con KRT, cosa que no quería hacer, o hablar con mi mánager y entender cómo podía aprovechar esta nueva oportunidad con Yamaha", dijo Rea a la BBC. "Es muy agradable respirar un aire diferente. El ambiente es diferente. Tengo mucha experiencia, pero es agradable cambiar. Me ha llenado de energía, ha cambiado mi perspectiva y también es agradable pilotar una moto diferente. Te da impresiones diferentes. Cada día sobre la moto es un día de aprendizaje, no se desperdicia ninguna vuelta y el equipo es fantástico".

Rea estaba especialmente preocupado por el equipo. En sus nueve años en Kawasaki, tuvo un equipo muy unido, técnicos de primera clase y línea directa con la fábrica.

"Siempre que empiezas un nuevo trabajo o cambia el entorno, piensas cómo será, mejor o peor. Pero luego te das cuenta de que hay gente estupenda en todas partes y hay muchas áreas en las que este equipo trabaja mejor o a un nivel superior", dijo Rea, elogiando al equipo de la Media Luna Británica, que ha organizado la presencia de Yamaha en la fábrica desde 2016. "Así que es un lugar muy agradable y todo el mundo a mi alrededor estaba deseando que llegara. Me siento muy, muy bienvenido y eso mola mucho".

El Campeonato del Mundo de Superbike 2024 arranca dentro de quince días en Phillip Island y el piloto de 37 años, que lleva pocos días compitiendo, se muestra eufórico ante su primera temporada con Yamaha.

"La decisión más difícil fue salir de mi zona de confort y aspirar a otro título mundial. Aún no he terminado; quiero conseguir más", promete el norirlandés. "Siento que todavía tengo mucho que dar en este deporte, mucho más que conseguir. Una vez que tomé la decisión, fue fácil. Mi sensación es que me he puesto en una buena posición para ganar más carreras y luchar por otro título mundial."