Jonathan Rea (37 ans) chez Yamaha : "Beaucoup de choses sont meilleures".

Le passage de Jonathan Rea chez Yamaha a été un coup de tonnerre. D'une part parce que le Nord-Irlandais avait remporté six titres de champion du monde et plus de 100 courses avec Kawasaki, d'autre part parce qu'il avait un contrat Kawasaki valide pour le championnat du monde Superbike 2024.

"Les options qui étaient sur la table étaient de prendre ma retraite, ce que je ne voulais pas faire, de poursuivre mon contrat avec KRT, ce que je ne voulais pas faire, ou de parler à mon manager et de comprendre comment je pouvais saisir cette nouvelle opportunité chez Yamaha", a raconté Rea à la BBC. "C'est tellement agréable de respirer un air différent. L'atmosphère est différente. J'ai beaucoup d'expérience, mais c'est agréable de changer. Cela m'a donné une nouvelle énergie, cela a changé ma vision des choses et c'est aussi agréable de conduire une moto différente. Elle transmet d'autres impressions. Chaque jour sur la moto est un jour d'apprentissage, aucun tour n'est perdu et l'équipe est fantastique".

C'est justement au sujet de l'équipe que Rea avait des doutes. Au cours de ses neuf années passées chez Kawasaki, il a bénéficié d'une équipe soudée, de techniciens de premier ordre et d'un lien direct avec l'usine.

"Chaque fois que vous commencez un nouveau travail ou que l'environnement change, vous pensez à ce que cela va être, mieux ou moins bien. Mais ensuite, on se rend compte qu'il y a des gens formidables partout et qu'il y a tellement de domaines dans lesquels cette équipe travaille mieux ou à un niveau supérieur", a déclaré Rea en faisant l'éloge de l'équipe britannique Crescent, qui organise la présence de Yamaha à l'usine depuis 2016. "C'est donc un endroit très agréable et tout le monde autour de moi était heureux de me voir arriver. Je me sens très, très bien accueilli et c'est vraiment cool".

Le championnat du monde Superbike 2024 débutera dans deux semaines à Phillip Island et celui qui a 37 ans depuis quelques jours envisage avec euphorie sa première saison avec Yamaha.

"La décision la plus difficile à prendre a été de m'aventurer hors de ma zone de confort et de viser un autre titre de champion du monde. Je n'ai pas fini ; je veux faire encore mieux", a promis le Nord-Irlandais. "J'ai le sentiment que je peux encore donner beaucoup dans ce sport, faire beaucoup plus. Une fois que j'ai pris ma décision, c'était facile. Mon sentiment est que je me suis mis dans une bonne position pour gagner d'autres courses et me battre pour un autre titre de champion du monde".