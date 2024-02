Jonathan Rea (37) alla Yamaha: "Molto è meglio".

Il passaggio di Jonathan Rea alla Yamaha è stato una notizia bomba. In primo luogo, perché il nordirlandese aveva vinto sei titoli mondiali e oltre 100 gare con la Kawasaki e, in secondo luogo, perché aveva un contratto Kawasaki valido per il campionato mondiale Superbike 2024.

"Le opzioni sul tavolo erano: ritirarmi, cosa che non volevo fare, continuare il mio contratto con KRT, cosa che non volevo fare, o parlare con il mio manager e capire come potevo cogliere questa nuova opportunità con Yamaha", ha detto Rea alla BBC. "È bello respirare un'aria diversa. L'atmosfera è diversa. Ho molta esperienza, ma è bello cambiare. Mi ha dato energia, ha cambiato la mia prospettiva ed è anche bello guidare una moto diversa. Ti dà impressioni diverse. Ogni giorno in moto è un giorno di apprendimento, nessun giro è sprecato e la squadra è fantastica".

Rea ha espresso particolari preoccupazioni riguardo alla squadra. Nei nove anni trascorsi in Kawasaki, ha avuto un team affiatato, tecnici di prim'ordine e un filo diretto con la fabbrica.

"Ogni volta che si inizia un nuovo lavoro o che l'ambiente cambia, si pensa a come sarà, meglio o peggio. Ma poi ti rendi conto che ci sono persone fantastiche ovunque e ci sono tante aree in cui questo team lavora meglio o a un livello superiore", ha detto Rea, elogiando il team britannico Crescent, che ha organizzato la presenza in fabbrica della Yamaha dal 2016. "È un posto molto piacevole e tutti intorno a me aspettavano con ansia il mio arrivo. Mi sento molto, molto benvenuto e questo è davvero bello".

Il Campionato Mondiale Superbike 2024 prenderà il via tra quindici giorni a Phillip Island e il 37enne, che corre da pochi giorni, è euforico per la sua prima stagione con Yamaha.

"La decisione più difficile è stata quella di uscire dalla mia zona di comfort e puntare a un altro titolo mondiale. Non ho ancora finito, voglio ottenere di più", ha promesso il nordirlandese. "Sento di avere ancora molto da dare in questo sport, molto da raggiungere. Una volta presa la decisione, è stato facile. Ho la sensazione di essermi messo in una buona posizione per vincere altre gare e lottare per un altro titolo mondiale".