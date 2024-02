Jonathan Rea (37) na Yamaha: "Muito é melhor"

A mudança de Jonathan Rea para a Yamaha foi uma bomba. Em primeiro lugar, porque o irlandês do norte tinha ganho seis títulos de campeão do mundo e mais de 100 corridas com a Kawasaki e, em segundo lugar, porque tinha um contrato válido com a Kawasaki para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024.

"As opções que estavam em cima da mesa eram reformar-me, o que eu não queria fazer, continuar o meu contrato com a KRT, o que eu não queria fazer, ou falar com o meu empresário e perceber como poderia aproveitar esta nova oportunidade com a Yamaha", disse Rea à BBC. "É tão bom respirar um ar diferente. A atmosfera é diferente. Tenho muita experiência, mas é bom mudar. Deu-me energia, mudou a minha perspetiva e também é bom pilotar uma moto diferente. Dá-nos impressões diferentes. Cada dia na moto é um dia de aprendizagem, nenhuma volta é desperdiçada e a equipa é fantástica."

Rea estava particularmente preocupado com a equipa. Nos seus nove anos na Kawasaki, teve uma equipa muito unida, técnicos de primeira classe e uma linha direta com a fábrica.

"Sempre que se começa um novo emprego ou o ambiente muda, pensa-se como será, melhor ou pior. Mas depois percebe-se que há pessoas fantásticas em todo o lado e há tantas áreas em que esta equipa está a trabalhar melhor ou a um nível superior", disse Rea, elogiando a equipa britânica Crescent, que organiza a presença da fábrica da Yamaha desde 2016. "Portanto, é um lugar muito agradável e todos à minha volta estavam ansiosos pela minha chegada. Sinto-me muito, muito bem-vindo e isso é muito fixe."

O Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 arranca dentro de duas semanas em Phillip Island e o piloto de 37 anos, que está a correr há apenas alguns dias, está eufórico com a sua primeira época com a Yamaha.

"A decisão mais difícil foi sair da minha zona de conforto e tentar conquistar outro título de campeão do mundo. Ainda não terminei; quero alcançar mais", prometeu o irlandês do norte. "Sinto que ainda tenho muito para dar neste desporto, muito mais para alcançar. Quando tomei a decisão, foi fácil. Sinto que me coloquei numa boa posição para ganhar mais corridas e lutar por outro título mundial."