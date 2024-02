Le directeur de course de Yamaha : "Heureux avec un pilote allemand".

Philipp Öttl, nouveau pilote Yamaha, a vécu des expériences très différentes lors des tests hivernaux de Superbike à Jerez et Portimao. SPEEDWEEK.com s'est entretenu avec le directeur de course de Yamaha, Andrea Dosoli, sur le potentiel du Bavarois.

Lors du test de Jerez fin janvier, Philipp Öttl s'est placé en milieu de peloton pour ses débuts au guidon de la Yamaha R1 du team GMT94. Quelques jours plus tard, sur le difficile circuit de montagne et de vallée de Portimao, seul le duo Petronas-Honda Tarran Mackenzie et Adam Norrodin a été plus lent parmi les pilotes titulaires.

Öttl a ensuite expliqué qu'il avait travaillé avec l'équipe dans la mauvaise direction pendant une journée et demie sur deux avec l'électronique, tout en soulignant l'effet d'apprentissage : "Nous savons maintenant dans quelle direction travailler. Et je sais un peu plus comment je dois piloter la moto".

Avant que le championnat du monde 2024 ne débute le dernier week-end de février à Phillip Island, dans le sud de l'Australie, Öttl aura encore deux jours d'essais sur le même circuit le lundi et le mardi précédents.

"Philipp a entre-temps acquis une certaine expérience, il m'a surpris positivement à Jerez", a constaté le directeur de course Yamaha Andrea Dosoli lors d'un entretien en tête-à-tête avec SPEEDWEEK.com. "Il s'est bien préparé et aborde sa tâche de manière très professionnelle après le changement de marque. Je suis heureux que nous ayons un pilote allemand, c'est ce qui nous manquait. La dernière fois, nous avions Sandro Cortese. Nous entretenons des liens étroits avec nos clients - j'espère que Philipp pourra nous aider sur le marché allemand".

2023 a été la première saison de l'équipe GMT94 en championnat du monde Superbike, mais avec Lorenzo Baldassarri, alors vice-champion du monde Supersport, les Français n'ont pas réussi à s'en sortir et n'ont pu récolter que 20 points en 36 courses.

"Philipp et Lorenzo ne sont pas comparables", a souligné Dosoli. "Tout était nouveau pour Balda, Philipp a déjà deux ans d'expérience en Superbike. Le style de conduite sur une Superbike est très différent de celui d'une machine Supersport, tout le monde ne réussit pas à s'adapter aussi rapidement. Balda a montré des améliorations lors des dernières courses de l'année dernière".

Cependant, à ce moment-là, la décision de perdre sa place était déjà prise. Baldassarri revient au championnat du monde Supersport et pilotera une Ducati V2 pour l'équipe Orelac.

Qu'attend Dosoli de ses équipes clientes GMT94 avec Öttl et Motoxracing avec Bradley Ray ? "Il y a beaucoup de pilotes talentueux sur la grille de départ, arriver dans le top 10 est déjà une grande performance", a souligné l'Italien. "Fixer des objectifs est difficile. Je veux voir comment les pilotes évoluent au cours de la saison. Ensuite, je les vois entre la cinquième et la dixième place. Le niveau de cette année sera encore plus élevé que l'année dernière. Si un coureur réalise les mêmes performances que l'année dernière, il aura en réalité fait un pas en avant".