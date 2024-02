Il boss della Yamaha: "Felice del pilota tedesco".

Nei test di Jerez di fine gennaio, Philipp Öttl si è piazzato a metà classifica al suo debutto sulla Yamaha R1 del team GMT94, mentre pochi giorni dopo, sul difficile tracciato di montagna e valle di Portimao, solo il duo Petronas Honda Tarran Mackenzie e Adam Norrodin è stato più lento dei piloti regolari.

Öttl ha dichiarato in seguito che lui e la squadra hanno trascorso uno e mezzo dei due giorni lavorando nella direzione sbagliata con l'elettronica, ma allo stesso tempo ha sottolineato l'effetto di apprendimento: "Ora sappiamo in quale direzione dobbiamo lavorare. E io so qualcosa di più su come devo guidare la moto".

Prima che il Campionato del Mondo 2024 prenda il via l'ultimo fine settimana di febbraio a Phillip Island, nell'Australia meridionale, Öttl ha a disposizione altri due giorni di test sulla stessa pista, il lunedì e il martedì precedenti.

"Philipp ora ha un po' di esperienza e mi ha sorpreso positivamente a Jerez", ha dichiarato il Direttore di Gara Yamaha Andrea Dosoli in un'intervista a tu per tu con SPEEDWEEK.com. "Si è preparato bene e sta affrontando il suo compito in modo molto professionale dopo il cambio di marca. Sono contento di avere un pilota tedesco, è quello che ci mancava. L'ultima volta abbiamo avuto Sandro Cortese. Manteniamo stretti legami con i nostri clienti: spero che Philipp possa aiutarci nel mercato tedesco".

Il 2023 è stata la prima stagione del Team GMT94 nel Campionato Mondiale Superbike, ma con l'allora secondo classificato del Campionato Mondiale Supersport Lorenzo Baldassarri, la squadra francese non è partita bene e ha ottenuto solo 20 punti in 36 gare.

"Philipp e Lorenzo non possono essere paragonati", ha sottolineato Dosoli. "Tutto era nuovo per Balda, mentre Philipp ha già due anni di esperienza in Superbike. Lo stile di guida di una superbike è completamente diverso da quello di una supersportiva, e non tutti riescono a passare alla stessa velocità. Balda ha mostrato miglioramenti nelle ultime gare dello scorso anno".

A quel punto, però, la decisione di perdere il suo posto era già stata presa. Baldassarri tornerà nel Campionato del Mondo Supersport e guiderà una Ducati V2 per il team Orelac.

Cosa si aspetta Dosoli dai suoi team clienti GMT94 con Öttl e Motoxracing con Bradley Ray? "Ci sono molti piloti di talento sulla griglia, entrare nella top 10 è già un grande risultato", ha sottolineato l'italiano. "Fissare degli obiettivi è difficile. Voglio vedere come si sviluppano i piloti durante la stagione. Li vedo tra il 5° e il 10° posto. Quest'anno il livello sarà ancora più alto dell'anno scorso. Se un corridore mostra le stesse prestazioni dell'anno scorso, allora ha fatto un passo avanti".